На Алтайский край надвигается новая волна шторма

13 июля воздух прогреется до +20…+25. В Барнауле тоже пройдет сильный дождь, гроза, местами град. Ветер северо-восточный с переходом на западный, днем 8-13 м/с.

14 июля на большей части территории региона ожидаются сильные дожди, грозы, град. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха днем от +18 до +23 м/с. В столице региона временами дожди и грозы, возможен град. такая же погода ожидается и 15 июля.