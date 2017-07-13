Сильнейший ливень накрыл Бийск. Кадры из соцсетей

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Жизнь

13 июля Бийск накрыл мощный ливень. Жители города делятся снимками и видео с затопленными ручьями и лужами улицами.

Дождь в Бийске. 13 июля 2017 года.
Дождь в Бийске. 13 июля 2017 года. Фото: Диана Смирнова vk.com/biysk_all.

Напомним, что накануне синоптики предупреждали о том, что 13 июля в Алтайском крае ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение. Позже появилось дополнение к этому сообщению о том, что 14 июля местами в южных, восточных и предгорных районах ожидаются сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 17-22 м/с.

💦 На Социалистической ничего нового. Как обычно, после дождя там образовался настоящий потоп. На видео женщина пытается выловить в луже регистрационный номер своего авто. Судя по всему, его просто смыло, когда бийчанка проезжала вброд по образовавшемуся "озеру". #БийскоеТелевидение #АлтайскийКрай #Алтай #Бийск #Biysk #НовостиБийска #БийскиеНовости #Будни #УлицаСоциалистическая #Дождь

Публикация от Бийское телевидение (@biyskoe_televidenie)

И к нам пришли #дожди

Публикация от Игорь Игоревич (@i.igorevich2)

😔😔😔😔😔

Публикация от Христина (@kristi_hg)

Публикация от @squirrel_st

Погода прям класс.

Публикация от Vika Sverdlova (@vikasverdlova5849)

Кстати, накануне сильный дождь прошел в Новосибирске, где также были затоплены улицы.

Новосибирск затопило после дождя. 12 июля 2017 года.
Новосибирск затопило после дождя. 12 июля 2017 года.
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