Сильнейший ливень накрыл Бийск. Кадры из соцсетей

Напомним, что накануне синоптики предупреждали о том, что 13 июля в Алтайском крае ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение. Позже появилось дополнение к этому сообщению о том, что 14 июля местами в южных, восточных и предгорных районах ожидаются сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 17-22 м/с.

Кстати, накануне сильный дождь прошел в Новосибирске, где также были затоплены улицы.