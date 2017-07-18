День стал ночью: ураган накрыл казахстанский город

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Происшествия

17 июля на казахстанский Усть-Каменогорск обрушился ураган. Стихия повалила десятки деревьев, вырвала с корнем рекламные щиты, остановки и оборвала провода.  

Ураган в Усть-Каменогорске. Фото: instagram.com.
Ураган в Усть-Каменогорске. Фото: instagram.com.
Ураган в Усть-Каменогорске. Фото: instagram.com.
Ураган в Усть-Каменогорске. Фото: Пресс-служба акимата Усть-Каменогорска.
Ураган в Усть-Каменогорске. Фото: Пресс-служба акимата Усть-Каменогорска.
Ураган в Усть-Каменогорске. Фото: Пресс-служба акимата Усть-Каменогорска.
Ураган в Усть-Каменогорске. Фото: Пресс-служба акимата Усть-Каменогорска.
Ураган в Усть-Каменогорске. Фото: Пресс-служба акимата Усть-Каменогорска.
Ураган в Усть-Каменогорске. Фото: Пресс-служба акимата Усть-Каменогорска.
Ураган в Усть-Каменогорске. Фото: Пресс-служба акимата Усть-Каменогорска.

Очевидцы сообщают, что сильный ветер вырывал деревья с корнем прямо из асфальта. С местного СИЗО и Дворца культуры сорвало кровлю. Тысячи жителей нескольких районов города на несколько часов остались без света.

По данным "Казгидромета" в Усть-Каменогорске ветер достигал 25 м/с, а в отдельных районах жители могли наблюдать песчаную бурю.

Кроме областного центра, от урагана пострадали несколько районов.

Иртышский мост @os.yk #устькаменогорск #oskemenlive

Публикация от 🇰🇿 Усть-Каменогорск|Oskemen (@oskemenlive)

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, сведений о пострадавших нет. Сейчас спасатели и городские службы устраняют последствия разгулявшейся стихии.

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