Фотофакты. Какой ущерб нанес ураган Барнаулу и Алтайскому краю

МЧС устраняет последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: barnaul.org. МЧС устраняет последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: barnaul.org. МЧС устраняет последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: barnaul.org. МЧС устраняет последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: barnaul.org. МЧС устраняет последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: barnaul.org. МЧС устраняет последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: barnaul.org. МЧС устраняет последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: barnaul.org. МЧС устраняет последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: barnaul.org. МЧС устраняет последствия ураганного ветра в Барнауле. Фото: barnaul.org.

В Барнауле

Сильный ветер стал причиной двух крупных задержек в движении электротранспорта. Из-за упавшего на контактную сеть дерева с 11.59 до 13.40 приостановили движение трамвайного маршрута №4 по ул. Кулагина в сторону поселка Восточный. С 19.18 до 23.59 аварийная бригада "Горэлектротранса" ликвидировала последствия порыва контактной сети на пересечении пр. Калинина и ул. С-Западная. Движение трамвайных маршрутов №1,9 и 10 временно прекратили, сообщает мэрия Барнаула.

Упавшее дерево повредило линию электропередач на ул. М. Горького, 64а. В 00.03 электричество восстановили, на месте работали БСК и аварийно-спасательное формирование ГОЧС г. Барнаула (АСФ). На Павловском тракте, 70 упавшие ветки тополя повисли на электропроводах. Ветки убрали, провода не повредились.

Из-за обрыва проводов приходилось восстанавливать электричество в поселке Власиха (переулок Угловой, 5, ул. Ковыльная, ул. Мамонтова, №79 и 114) на ул. В. Кащеевой, 1. До сих пор нет электроэнергии по адресам ул. Квартал, 953, 9-й Заводской проезд, 12. На месте работают пригородные РЭС. На Павловском тракте, 331 нарушена опора, устранением занимается МРСК "Сибирь".

На ул. Юрина, 269 упавшая ветка деформировала трубу подводки газа к дому. Утечки газа нет.

Деревья повалило у жилых домов на ул. Энтузиастов, 36, ул. Островского, 52, ул. В. Кащеевой, 17, ул. Попова, 55, 59, ул. Г. Исакова, 233, ул. Карагандинской, 11, ул. Малахова, 111, 116. В одной из квартир дома во время урагана разбило окно.

От урагана пострадали автомобили, на которые обрушились деревья в районе домов по ул. А. Петрова, 242, ул. Г. Исакова, 248, ул. Панфиловцев, 3, ул. Гущина, 215, 217, ул. Юрина, 273, ул. Попова, 30, Гущина, 195.

Сведения о срыве крыш с ТЦ "Метро" (Павловский тракт, 309) и ТЦ "Пионер" (пр. Ленина, 102в) не подтвердились.

В Алтайском крае

Из-за ненастья в 19 муниципальных образованиях края временно отключали электроэнергию. Обстановку мониторили 19 оперативных групп (сотрудники ФПС и представители администраций): 95 человек и 26 единиц техники. На восстановлении электроснабжения работали 45 бригад МРСК "Сибирь" (275 человек, 58 единиц техники).

Энергоснабжение восстановили в полном объеме. Всего к работам привлекли 424 человека, 95 единиц техники, из них от МЧС России 31 человек, 4 единицы техники.

Андрей Ляпунов, начальник краевого департамента информационной политики, сообщил в своем Facebook, что губернатор края Александр Карлин оценил последствия урагана для края как очень серьезные.

Андрей Ляпунов,

начальник краевого департамента информационной политики администрации:

Во многих территориях пострадали личные постройки населения, объекты социальной и коммунальной сферы, коммуникации, линии электропередач, зеленые насаждения и транспорт. Обнадеживает то, что не зафиксированы факты гибели людей.

По словам Ляпунова, из социальных объектов больше всего пострадали школа в селе Туманово Завьяловского района и районная больница в селе Тальменка. В обоих случаях повреждена кровля. Больница продолжает функционировать в штатном режиме. Средства на восстановление выделят из резервного фонда.