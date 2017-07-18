Синоптики: дожди и грозы на Алтае сохранятся до конца рабочей недели

По 21 июня в Алтайском крае сохранится неустойчивая погода, которая будет сопровождаться ливнями, грозами и шквалистым усилением ветра. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС.

Из-за большого скопления влаги синоптики прогнозируют туманы в утреннее и ночное время. Ночные температуры до конца рабочей недели будут колебаться от +9 до +15 градусов. Дневная температура воздуха составит +23 +28 градусов.