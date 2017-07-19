Воды по пояс: сильный ливень затопил еще один город под Новосибирском

Сильный ливень затопил улицы Бердска. 19 июля 2017 года. Фото: vk.com/berdsk_online. Сильный ливень затопил улицы Бердска. 19 июля 2017 года. Фото: vk.com/berdsk_online. Сильный ливень затопил улицы Бердска. 19 июля 2017 года. Фото: vk.com/control_chr54. Сильный ливень затопил улицы Бердска. 19 июля 2017 года. Фото: vk.com/control_chr54.

Мамочки,что творится,мне страшно,а вам?#гром#гремит#дождь#моелето#бердск# Публикация от Наталья Бабич (@natababich_83) Июл 18 2017 в 11:19 PDT

Ливневая канализация не справилась, и местами вода поднялась по пояс. Под воду ушли все главные магистрали города. Отметим, что 12 июля город также затопило после проливного дождя.

18 июля дождь затопил также улицы другого города в Новосибирской области — Искитима.

Напомним, что 18 июля выпал град в Белокурихе и Горном Алтае. Алтайские синоптики прогнозируют, что дожди с грозами и градом в нашем регионе будут до конца рабочей недели.