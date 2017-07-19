Воды по пояс: сильный ливень затопил еще один город под Новосибирском

Улицы Бердска превратились в реки. Пользователи соцсетей делятся снимками и видео с "плывущими" по дорогам автомобилями.
Сильный ливень затопил улицы Бердска. 19 июля 2017 года. Фото: vk.com/berdsk_online.
Сильный ливень затопил улицы Бердска. 19 июля 2017 года. Фото: vk.com/berdsk_online.
Сильный ливень затопил улицы Бердска. 19 июля 2017 года. Фото: vk.com/control_chr54.
Сильный ливень затопил улицы Бердска. 19 июля 2017 года. Фото: vk.com/control_chr54.
Ливневая канализация не справилась, и местами вода поднялась по пояс. Под воду ушли все главные магистрали города. Отметим, что 12 июля город также затопило после проливного дождя.
18 июля дождь затопил также улицы другого города в Новосибирской области — Искитима.
Напомним, что 18 июля выпал град в Белокурихе и Горном Алтае. Алтайские синоптики прогнозируют, что дожди с грозами и градом в нашем регионе будут до конца рабочей недели.
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