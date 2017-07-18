Белокуриху засыпало градом

Град в Белокурихе около 20 минут назад. Неизвестно, дойдет ли до Бийска и в каком размере. Берегите себя ) #белокуриха #бийск #град #bskgram

Публикация от Алтай + новости и афиша Бийска (@bskgram) Июл 18 2017 в 1:37 PDT