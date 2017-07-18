Белокуриху засыпало градом

5685
Сегодня, 16:10.
Жизнь

18 июля в Белокурихе прошел сильный ливень и выпал град размером с горох.

В Белокурихе прошел ливень и выпал град. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/kurort22.
В Белокурихе прошел ливень и выпал град. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/kurort22.
В Белокурихе прошел ливень и выпал град. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/kurort22.
В Белокурихе прошел ливень и выпал град. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/kurort22.
В Белокурихе прошел ливень и выпал град. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/kurort22.
В Белокурихе прошел ливень и выпал град. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/public128441270.

Жители города-курорта и туристы делятся в соцсетях снимками с засыпанным мелкими градинами улицами.

#погодаблин(((

Публикация от Анастасия (@kapralova.1992)

Вот такая погодка☔#погода#Белокуриха #дождь#град#хотим#солнышко🌞

Публикация от Алёна Попашенко (@alena_popashenko)

Вот это погодка

Публикация от Алексей Нагорный (@rodopi_topit)

#град #белокуриха

Публикация от Дмитрий Герасимов (@gerasimov_dm)

Интересный комментарий оставил в сообществе "Курорт22" местный житель Алексей Тырышкин:

Только что по этим лужам проехала работающая поливальная машина. Коммунальные службы в единении с природой. Это так романтично.

Также в соцсетях сообщают, что 18 июля крупный град выпал в Чойском районе Республике Алтай.

Град выпал в Чойском районе. 18 июля 2017 года.
Град выпал в Чойском районе. 18 июля 2017 года.
Град выпал в Чойском районе. 18 июля 2017 года.
Град выпал в Чойском районе. 18 июля 2017 года.

17 июля в Курьинском районе выпали огромные градины размером с теннисный мяч, а неделей ранее град обрушился на Рубцовск.

Напомним, синоптики предупредили жителей Алтайского края, что дожди с грозами в регионе будут до конца рабочей недели.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров