Белокуриху засыпало градом

18 июля в Белокурихе прошел сильный ливень и выпал град размером с горох.
Жители города-курорта и туристы делятся в соцсетях снимками с засыпанным мелкими градинами улицами.
Интересный комментарий оставил в сообществе "Курорт22" местный житель Алексей Тырышкин:
Только что по этим лужам проехала работающая поливальная машина. Коммунальные службы в единении с природой. Это так романтично.
Также в соцсетях сообщают, что 18 июля крупный град выпал в Чойском районе Республике Алтай.
17 июля в Курьинском районе выпали огромные градины размером с теннисный мяч, а неделей ранее град обрушился на Рубцовск.
Напомним, синоптики предупредили жителей Алтайского края, что дожди с грозами в регионе будут до конца рабочей недели.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.