В Горном Алтае град уничтожил урожай в нескольких сёлах. Снимки из соцсетей

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Происшествия

18 июля в ряде районов Республики Алтай выпал град. В некоторых местах высыпалось так много градин, что они плотным слоем покрыли землю и асфальт на дорогах. По данным портала "Новости Горного Алтая", из-за разгула стихии погиб урожай и были побиты стекла в машинах в нескольких селах республики.

Горный Алтай засыпало градом. 18 июля 2017 года.
Горный Алтай засыпало градом. 18 июля 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk.

Александр Сафронов,
житель поселка Известковый:

Буквально за десять минут все это случилось, тучи зашли, мы смотрим — раз, и град пошел. Сначала мелкий, потом — с голубиное яйцо. Побило морковку, капусту, картошку.

В соцсетях пишут, что град выпал в Чемальском, Майминском и Чойском районах.

Как-то так #град #лето #горы #июль #холод

Публикация от Хомутов Георгий (@george_khomutov)

Вот такой град в горах #град #лето #холод #горы #июль

Публикация от Хомутов Георгий (@george_khomutov)

Вот такой июль у нас #июль #жара #град #холод

Публикация от Хомутов Георгий (@george_khomutov)

#град

Публикация от Olesya Sivenya (@olstepanova)

Шёл 2-й месяц лета... #лёд #нуипогода #алтай #град #освежает #лето2017

Публикация от Анастасия Медведенко (@medvedko21)

Град выпал в Чойском районе. 18 июля 2017 года.
Град выпал в Чойском районе. 18 июля 2017 года.
Град выпал в Чойском районе. 18 июля 2017 года.
Град выпал в Чойском районе. 18 июля 2017 года.

В минувший вторник град прошел и в Белокурихе. 17 июля в Курьинском районе выпали огромные градины размером с теннисный мяч, а неделей ранее град обрушился на Рубцовск.

Напомним, синоптики предупредили жителей Алтайского края, что дожди с грозами и градом в регионе будут до конца рабочей недели. Такая же погода ожидает и жителей Республики Алтай.

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