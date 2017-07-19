В Горном Алтае град уничтожил урожай в нескольких сёлах. Снимки из соцсетей

18 июля в ряде районов Республики Алтай выпал град. В некоторых местах высыпалось так много градин, что они плотным слоем покрыли землю и асфальт на дорогах. По данным портала "Новости Горного Алтая", из-за разгула стихии погиб урожай и были побиты стекла в машинах в нескольких селах республики.
Александр Сафронов,
житель поселка Известковый:
Буквально за десять минут все это случилось, тучи зашли, мы смотрим — раз, и град пошел. Сначала мелкий, потом — с голубиное яйцо. Побило морковку, капусту, картошку.
В соцсетях пишут, что град выпал в Чемальском, Майминском и Чойском районах.
В минувший вторник град прошел и в Белокурихе. 17 июля в Курьинском районе выпали огромные градины размером с теннисный мяч, а неделей ранее град обрушился на Рубцовск.
Напомним, синоптики предупредили жителей Алтайского края, что дожди с грозами и градом в регионе будут до конца рабочей недели. Такая же погода ожидает и жителей Республики Алтай.
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