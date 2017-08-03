Разрушат ли дожди и лужи новый асфальт в Барнауле: мнения экспертов

Сергей Павлов,

заместитель завкафедрой организации и безопасности дорожного движения АлтГТУ:

Вода — главный враг асфальта. Во-первых, в межсезонье она проникает в трещины, замерзает и при этом разламывает полотно. Во-вторых, колеса машин словно пресс вдавливают капли воды в мелкие неровности, шероховатости и микроямки, которые в любом случае есть на асфальтобетоне. Создается избыточное давление, из-за которого асфальт может быстрее деградировать.

Константин Зорий,

замначальника по строительству, качеству и техническим вопросам "Алтайавтодора":

Асфальтобетонные смеси, которые мы сегодня используем, имеют повышенное содержание органического вяжущего вещества и, как следствие, большую плотность. Из-за луж дороги не развалятся, риск минимальный. То, что делаем сейчас, будет служить долго.

Сергей Павлов подтвердил, что с помощью современных материалов действительно можно снизить водонасыщение щебня. Но полностью свести к нулю влияние влаги на асфальтобетон пока невозможно.

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:

Сказать, что вода наносит большой ушерб магистралям с усовершенствованным покрытием, нельзя. Основной вред — локальные иловые заносы, загрязнения, которые приходится очищать. Также сильные ливни размывают грунтовые дороги, особенно с большим уклоном. Приходится досыпать их, грейдировать. Таких участков много в нагорной части города.

В эфире программы "Вести Алтай" чиновник сказал, что работе ливневой канализации в Барнауле можно поставить оценку "четыре".

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:

Сеть достаточно разветвленная. Есть только несколько проблемных участков. Например, на пересечениях Павловского тракта в улицами Попова и Малахова, а также на проспекте Ленина. Диаметр труб там не справляется с потоком воды. Но вода спустя какое-то время все же уходит.

По его словам, бригады муниципального "Автодорстроя" выезжают на затопленные участки с водооткачивающей техникой, но, по выражению Шеломенцева, "море не перекачаешь".

Также председатель комитета рассказал, что существующая сеть ливневых канализаций обеспечивает водоотвод лишь на 40% от необходимого. Необходимо построить еще 200 км сетей. Быстро сделать это невозможно: ежегодно в городе монтируют полкилометра новых сетей водоотвода. В 2014 году ливневка появилась на ул. Кутузова, в 2015 году — на ул. Пионеров, в 2016 году коммуникации проводили в туристическом кластере, а в 2017 году аналогичные работы начнутся в новых микрорайонах (улицы Взлетная, Балтийска, Ускова).

Справка

Протяженность инженерной сети ливневой канализации в Барнауле составляет почти 120 километров. Ее построили в 1960-1980 годах и сейчас сеть изношена от 50 до 100%. Половина сетей требует реконструкции, в том числе и расширение диаметра коллекторов. Стоимость одного метра строительства или реконструкции "ливневки" с устройством улично-дорожной сети варьируется от 100 до 170 тыс. рублей.

В инвестиционной программе Барнаула на 2018-2020 год предусмотрено также строительство ливневой канализации по Павловскому тракту, от Солнечной поляны до Малахова. Как сообщил Шеломенцев, при проектировании этого объекта учтут и вариант дополнительного отведения воды с Попова. Точно это станет известно после утверждения бюджета города на 2018 год, пишет Политсиб.ру.

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