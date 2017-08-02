Почему на всех отремонтированных дорогах Барнаула находят недочеты

Комиссия из специалистов дорожного комитета мэрии, "Алтайавтодора", "Упрдор Алтай", представителей Общероссийского народного фронта (ОНФ) и подрядных организаций выезжает на те дороги, где работы близятся к завершению, но объекты еще не сданы. Ревизоры ищут недостатки, которые еще не поздно устранить. И всегда находят.

Например, на улице Чкалова в районе школы №27 подрядчику указали на то, что необходимо в некоторых местах переделать тротуар, убрать бордюр на подходе к пешеходному переходу и сделать водоотвод, чтобы у одного из подъездов дома по ул. Чкалова, 89 не образовывалась лужа. Представитель подрядчика заверил, что исправит все это.

Бордюр у "зебры" мешает выйти на переход маломобильным гражданам и пешеходам с колясками.

Почему всегда "всплывают" те или иные недочеты?

Константин Зорий, замначальника по строительству, качеству и техническим вопросам "Алтайавтодора", объясняет это так: подготовить проектно-сметную документацию и дефектные ведомости для ремонта по программе "Безопасные и качественные дороги" нужно было быстро. Объем работ большой, а специалистов, которые фиксируют дефекты, в комитете всего несколько. Естественно, все предусмотреть невозможно, особенно в таких условиях. Поэтому всегда в сметах на ремонт дорог есть пункт "непредвиденные расходы".

Константин Зорий,

замначальника по строительству, качеству и техническим вопросам "Алтайавтодора":

Мы для того и ходим с комиссией по объектам, чтобы заметить все подобные недочеты и указать на них подрядчикам, пока не поздно все исправить.

По словам проверяющих, чаще всего замечания касаются бордюрных камней: нередко они неправильно установлены и потенциально могут быть опасны для пешеходов.

Иван Гармат,

заместитель председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:

Не бывает так, чтобы подрядчик все сделал идеально. Всегда есть рабочие моменты, нюансы, которые приходится вместе преодолевать. Это нормально. Беспокоиться за качество работ не стоит: по контракту гарантийный срок на новый асфальтобетон составляет пять лет. В течение этого времени подрядчик будет нести ответственность за целостность дорожного полотна.

Также он сказал, что если работы будут выполнены с ненадлежащим качеством, они ни в коем случае не будут оплачены.

Напомним, впервые в Барнауле дороги после ремонта оценивают по международному параметру IRI. На раму и ось колеса автомобиля (обычно "ГАЗель") ставят специальные приборы, которые фиксируют величину колебаний. Затем в специальной компьютерной программе специалисты моделируют ощущения пассажира автомобиля при проезде по тестовому участку. IRI позволяет объективно оценить ровность дороги и качество материалов, измерить толщину уложенных слоев и понять, соответствует ли работа проектным решениям.

Как рассказывал в интервью altapress.ru Дмитрий Коровин, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству минстройтранса Алтайского края, после диагностики отремонтированных дорог по параметру IRI подрядчики не раз подрезали нижний слой асфальтобетона, чтобы добиться идеально ровного покрытия. Также он рассказал, что подрядчики адекватно реагируют на критику: не пытаются спорить, а оперативно устраняют нарушения.

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