Качество ремонта дорог в Барнауле проверят по международным нормам

Как altapress.ru писал ранее, по этой технологии на раму и ось колеса автомобиля (обычно "ГАЗель") ставят специальные приборы, которые фиксируют величину колебаний. Затем в специальной компьютерной программе специалисты моделируют ощущения пассажира автомобиля при проезде по тестовому участку. IRI позволяет объективно оценить ровность дороги и качество материалов, измерить толщину уложенных слоев и понять, соответствует ли работа проектным решениям.

Также, как сообщили в учреждении, все отремонтированные по программе "Безопасные и качественные дороги" объекты ждет приемочная диагностика. Вводить дороги в эксплуатацию будет специальная комиссия.

На УПРДОР "Алтай" (управление, которое занимается только федеральными трассами) возложена задача обеспечить качество и соблюдение сроков работ по крупному проекту. Как подчеркнул руководитель учреждения Ярослав Долинский, качество контролируют на всех этапах, начиная с лабораторных экспертиз асфальтобетонных смесей. В первую очередь это обязанность подрядных организаций, необходимая база для этого есть, подчеркнул он. А основным контролирующим органом выступает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула как заказчик работ.

Напомним, в 2017-2018 году Барнаул ждет как никогда масштабная кампания по ремонту дорог. За два года в уличную инфраструктуру вложат 3 млрд рублей. В этом году по проекту планируют обновить 25 дорог краевой столицы. В их числе — ул. Балтийская, Взлетная, Матросова, Трактовая, Попова, Власихинская, Молодежная, Советской Армии, проспекты Космонавтов и Красноармейский др.

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