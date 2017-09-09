В Минфине рассказали, к чему приведет замена транспортного налога на экологический

По словам Трунина, транспортный налог сейчас выстроен в соответствии со стоимостью автомобиля. То есть, чем дороже и мощнее машина, тем больше налог. Если введут экологический налог, то будет все наоборот: за "Волгу" придется платить больше, чем за "Мерседес", потому что экологический класс "Волги" намного больше.

Замминистра финансов пока не знает, как решать эту серьезную проблему. Трунин отметил, что ранее эта тема обсуждалась в Минфин, но это было давно.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей на экологический сбор. Это нововведение будет частью Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года. Документ предусматривает снижение энергоемкости транспорта и более широкое применение экономичных транспортных средств.

В настоящее время размер транспортного налога считают с учетом региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, времени владения транспортным средством. Если такой налог заменят экологическим, то для расчета станут использовать лишь конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте технического средства.

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