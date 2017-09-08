Автоновости

В Минтрансе хотят отменить транспортный налог, а вместо него ввести экологический

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Сегодня, 08:11.
Автоновости

Министерство транспорта рассматривает вопрос о введении экологического налога на автомобили, учитывающего выбросы углекислого газа. Его могут ввести вместо транспортного налога, пишут "Известия". Обоснование таких изменений планируют подготовить к концу года.

Автомобиль.
Автомобиль. Фото : Михаил Хаустов.

Это нововведение будет частью Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года. Документ предусматривает снижение энергоемкости транспорта и более широкое применение экономичных транспортных средств.

В настоящее время размер транспортного налога считают с учетом региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, времени владения транспортным средством. Если такой налог заменят экологическим, то для расчета станут использовать лишь конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в ПТС (паспорте технического средства). Экологический сбор не будет предусматривать региональной дифференциации.

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