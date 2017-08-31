В Алтайском крае можно оплатить со скидкой электронные госуслуги региональных ведомств

В конце августа у жителей Алтайского края появилась возможность оплачивать госуслуги краевых ведомств со скидкой 30%. Она реализована на Портале госуслуг. Раньше такая скидка предоставлялась только при получении некоторых федеральных услуг — оформление паспорта, водительских прав и других.
Услуги краевых ведомств, для которых была реализована возможность оплаты со скидкой, предназначены в основном для компаний и предпринимателей. В их число вошли следующие.
От Министерства образования Алтайского края:
- "Государственная аккредитация образовательной деятельности",
- "Лицензирование образовательной деятельности".
От Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края:
- "Предоставление выписки из государственного лесного реестра",
- "Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня",
- "Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ стационарными источниками на объектах хозяйственной и иной деятельности",
- "Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов".
От Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края:
- "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края".
От управления Алтайского края по культуре и архивному делу:
- "Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства".
Услуги органов местного самоуправления:
- "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов";
- "Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции".
Чтобы получить скидку 30% пользователю Портала госуслуг нужно заполнить электронную форму заявления на получение услуги. После того, как в Личном кабинете придет подтверждение того, что заявка принята, во вкладке "Лента уведомлений" открыть свое заявление и скопировать поле "Уникальный идентификатор начисления" (УИН). Он указывается в платежных поручениях на перечисление налогов и взносов, квитанциях на оплату штрафов ГИБДД и других платежных документах.
Затем перейти на вкладку "Оплата" в личном кабинете и выбрать раздел "Оплата по УИН". Там ввести УИН и оплатить госпошлину онлайн.
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