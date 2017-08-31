В Алтайском крае можно оплатить со скидкой электронные госуслуги региональных ведомств

Услуги краевых ведомств, для которых была реализована возможность оплаты со скидкой, предназначены в основном для компаний и предпринимателей. В их число вошли следующие.

От Министерства образования Алтайского края:

"Государственная аккредитация образовательной деятельности",

"Лицензирование образовательной деятельности".

От Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края:

"Предоставление выписки из государственного лесного реестра",

"Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня",

"Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ стационарными источниками на объектах хозяйственной и иной деятельности",

"Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов".

От Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края:

"Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края".

От управления Алтайского края по культуре и архивному делу:

"Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства".

Услуги органов местного самоуправления:

"Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов";

"Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции".

Чтобы получить скидку 30% пользователю Портала госуслуг нужно заполнить электронную форму заявления на получение услуги. После того, как в Личном кабинете придет подтверждение того, что заявка принята, во вкладке "Лента уведомлений" открыть свое заявление и скопировать поле "Уникальный идентификатор начисления" (УИН). Он указывается в платежных поручениях на перечисление налогов и взносов, квитанциях на оплату штрафов ГИБДД и других платежных документах.

Затем перейти на вкладку "Оплата" в личном кабинете и выбрать раздел "Оплата по УИН". Там ввести УИН и оплатить госпошлину онлайн.