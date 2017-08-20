В новом микрорайоне Барнаула в яме "утонула" Газель

Машина застряла в грязи возле дома №25.

16 августа, у перекрестка улиц Балтийская и Ускова попал в яму автомобиль "Нива". В этом месте ведутся дорожные работы. Тракторы сделали глубокие ямы для стока воды. Ловушки не видно из-за разлившейся лужи. Внедорожник угодил в одну из таких ям, застрял и накренился.

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