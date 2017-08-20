В новом микрорайоне Барнаула в яме "утонула" Газель

В Барнауле, в ночь на 20 августа, на улице Сергея Ускова, в грязи "утонула " Газель. Об этом сообщают очевидцы в сообществе "Барнаул22". На месте "затопления" ведутся строительные работы.
Машина застряла в грязи возле дома №25.
16 августа, у перекрестка улиц Балтийская и Ускова попал в яму автомобиль "Нива". В этом месте ведутся дорожные работы. Тракторы сделали глубокие ямы для стока воды. Ловушки не видно из-за разлившейся лужи. Внедорожник угодил в одну из таких ям, застрял и накренился.
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