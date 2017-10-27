В Новосибирске машина выехала на остановку. Один человек погиб

В Новосибирске машина сбила насмерть пешехода на остановке. 26 октября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске машина сбила насмерть пешехода на остановке. 26 октября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске машина сбила насмерть пешехода на остановке. 26 октября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске машина сбила насмерть пешехода на остановке. 26 октября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске машина сбила насмерть пешехода на остановке. 26 октября 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске машина сбила насмерть пешехода на остановке. 26 октября 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.

Авария произошла на Бердском шоссе у клиники Мешалкина. 22-летнему водителю Honda, ехавшему по шоссе, пришлось сделать маневр, чтобы не столкнуться когда, как говорят очевидцы в сообществе АСТ-54, с парковки больницы на его полосу выехала Toyota Corolla. Автомобиль Honda выбросило на остановку, машина пробила заграждение, слетела под горку и перевернулась.

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