В Новосибирске машина выехала на остановку. Один человек погиб

Вечером 26 октября в Новосибирске водитель автомобиля Honda Integra не справился с управлением, машину выбросило на тротуар, где под колеса попали два пешехода. Один из пострадавших скончался от травм, другой госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Авария произошла на Бердском шоссе у клиники Мешалкина. 22-летнему водителю Honda, ехавшему по шоссе, пришлось сделать маневр, чтобы не столкнуться когда, как говорят очевидцы в сообществе АСТ-54, с парковки больницы на его полосу выехала Toyota Corolla. Автомобиль Honda выбросило на остановку, машина пробила заграждение, слетела под горку и перевернулась.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.