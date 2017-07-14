В Новосибирске немецкий дипломат сбежал с места ДТП

Сотрудник генкосульства ФРГ устроил ДТП в Новосибирске и сбежал с места происшествия. Фото : vk.com/act54. Сотрудник генкосульства ФРГ устроил ДТП в Новосибирске и сбежал с места происшествия. Фото : vk.com/act54. Сотрудник генкосульства ФРГ устроил ДТП в Новосибирске и сбежал с места происшествия. Фото : vk.com/act54. Сотрудник генкосульства ФРГ устроил ДТП в Новосибирске и сбежал с места происшествия. Фото : vk.com/act54.

В аварию на пересечения улиц Нарымской и Сибирской попали седан Hyundai Solaris, которым управлял новосибирец и универсал Toyota Avensis с дипномерами, этим автомобилем управлял гражданин ФРГ.

По мнению водителя "Соляриса", сбежавший с места аварии немец был пьян. Это предположение потерпевшего приводит местная редакция "Комсомолки":

Я это предполагаю, потому что его немного качало. Другой свидетель тоже это заметил. Я спросил: "Почему ты на красный вылетел?" Он развёл руками и ответил с акцентом: "Я не знаю, я ехал на зеленый". Стали вызывать ГАИ. Я даже не думал его на видео снимать, не думал, что он сбежит. Но после моего вопроса: "Ты трезвый?" — он просто сел в машину и уехал.

По данным АСТ-54, сбежавший с места ДТП дипломат женат на консуле-атташе генконсульства ФРГ, пара воспитывает троих детей.

По словам владельца "Соляриса", в ГИБДД немецкий дипломат извинился перед ним и рассказал, что сбежал с места происшествия из-за того, что сильно испугался.

В генеральном консульстве ФРГ в Новосибирске комментировать ситуацию и общаться со СМИ отказались.

Это не первый случай, когда сотрудники Генкосульсва ФРГ устраивали аварии в Новосибирске. Так в ночь на 9 мая 2014 года сотрудник дипмиссии врезался в три автомобиля в центре Новосибирска, на улице Серебренниковской, пытаясь припарковаться во дворе дома. Также "КП в Новосибирске" сообщает, что фотографии машин с номерами генконсульства Германии частенько попадают в соцсети: новосибирцы снимают, как дипломаты паркуются в запрещенных местах или даже занимают автоместа для инвалидов.

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