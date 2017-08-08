В Новосибирске Nissan протаранил хоккейную площадку, на котрой занимались дети

ДТП в новосибирском дворе. Фото : vk.com/incident_nsk. ДТП в новосибирском дворе. Фото : vk.com/incident_nsk. ДТП в новосибирском дворе. Фото : vk.com/incident_nsk. ДТП в новосибирском дворе. Фото : vk.com/incident_nsk.

Авария произошла во дворе дома № 31 по улице Татьяны Снежиной. Двое мужчин ремонтировали машину, стоявшую задом к хоккейной площадке. В какой-то момент один из них — владелец — решил поехать на автомобиле, но что-то пошло не так, и Nissan пробил ограждение, сообщает "Инцидент Новосибирск".

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