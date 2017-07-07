В ОСАГО лимит выплат по "европротоколу" вырастет вдвое

Также чиновники хотят разрешить использовать "европротокол" даже если у водителей есть разногласия по поводу обстоятельств ДТП. Обкатать это нововведение минфин предлагает в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Работать это будет следующим образом: каждый из водителей заполняет свой экземпляр бланка извещения о ДТП, фиксируя в нем свою версию происшедшего, и направляет информацию страховщикам. Кроме того, жители пилотных регионов смогут оформлять аварии с помощью мобильного приложения. оно будет способно определять координаты происшествия, фотографировать и отсылать информацию в базу данных страховщиков. Все эти нововведения,если их одобрят, будут касаться ДТП, происшедших после 1 января 2018 года.

Страховщики уже критически высказались по поводу этой идеи. В Российском союзе автостраховщиков считают, что компании при противоречивых показаниях вынуждены будут платить по 50% каждому участнику ДТП: это приведет к тому, что реальные потерпевшие не получат возмещение в полном объеме, а виновники по сути необоснованно обогатятся.

О том, что такое "европротокол", чем он удобен и какие риски создает для автовладельцев, читайте в нашем разборе.

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