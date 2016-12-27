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В праздники барнаульский общественный транспорт будет ходить по спецрасписанию

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Сегодня, 19:45.
Автоновости

30 и 31 декабря в Барнауле общественный транспорт будет работать в штатном режиме. Поздние вечерние рейсы будут выполняться согласно расписанию. В новогодние и рождественские праздничные дни, учитывая резкий спад пассажиропотока, количество подвижного состава, обслуживающего городские маршруты, сократится. Работа общественного транспорта будет организована по специальному расписанию.

Общественный транспорт. Трамвай. Электронные проездные.
Общественный транспорт. Трамвай. Электронные проездные. Фото : Михаил Хаустов.

Электротранспорт с 1 по 8 января будет работать с сокращением планового количества выходов. Ранние утренние и поздние вечерние рейсы будут выполняться согласно расписанию выходного дня в полном объеме, пишет мэрия.

Работа автомобильного общественного транспорта 1 и 2 января будет организована с сокращением утренних рейсов и планового количества выходов на 50%. С 3 по 8 января автобусы будут ходить согласно действующему расписанию выходного дня.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января будут курсировать бесплатные рейсы:

  • от Покровского кафедрального собора: к 1.30 три вагона из Депо-1 по маршрутам №1, 7 до ст."Кордон" и по маршруту №12 "Покровский собор — "пл.Свободы" — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. А.Петрова — ул.Попова — ст."Докучаево";
  • от Свято-Никольской церкви: к 2.00 два троллейбуса по маршрутам №1, 6;
  • от Александро-Невского собора: к 1.15 два вагона из Депо-3 по маршрутам №8, 9.

Для уточнения актуального расписания движения общественного транспорта можно обратиться в центральную диспетчерскую службу по телефону 46-99-87 (круглосуточно).

Напомним, движение всех видов транспорта по площади Сахарова будет закрыто до 20.00 12 января.

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