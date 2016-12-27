В праздники барнаульский общественный транспорт будет ходить по спецрасписанию

30 и 31 декабря в Барнауле общественный транспорт будет работать в штатном режиме. Поздние вечерние рейсы будут выполняться согласно расписанию. В новогодние и рождественские праздничные дни, учитывая резкий спад пассажиропотока, количество подвижного состава, обслуживающего городские маршруты, сократится. Работа общественного транспорта будет организована по специальному расписанию.
Электротранспорт с 1 по 8 января будет работать с сокращением планового количества выходов. Ранние утренние и поздние вечерние рейсы будут выполняться согласно расписанию выходного дня в полном объеме, пишет мэрия.
Работа автомобильного общественного транспорта 1 и 2 января будет организована с сокращением утренних рейсов и планового количества выходов на 50%. С 3 по 8 января автобусы будут ходить согласно действующему расписанию выходного дня.
В рождественскую ночь с 6 на 7 января будут курсировать бесплатные рейсы:
- от Покровского кафедрального собора: к 1.30 три вагона из Депо-1 по маршрутам №1, 7 до ст."Кордон" и по маршруту №12 "Покровский собор — "пл.Свободы" — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. А.Петрова — ул.Попова — ст."Докучаево";
- от Свято-Никольской церкви: к 2.00 два троллейбуса по маршрутам №1, 6;
- от Александро-Невского собора: к 1.15 два вагона из Депо-3 по маршрутам №8, 9.
Для уточнения актуального расписания движения общественного транспорта можно обратиться в центральную диспетчерскую службу по телефону 46-99-87 (круглосуточно).
Напомним, движение всех видов транспорта по площади Сахарова будет закрыто до 20.00 12 января.
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