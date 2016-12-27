В праздники барнаульский общественный транспорт будет ходить по спецрасписанию

Электротранспорт с 1 по 8 января будет работать с сокращением планового количества выходов. Ранние утренние и поздние вечерние рейсы будут выполняться согласно расписанию выходного дня в полном объеме, пишет мэрия.

Работа автомобильного общественного транспорта 1 и 2 января будет организована с сокращением утренних рейсов и планового количества выходов на 50%. С 3 по 8 января автобусы будут ходить согласно действующему расписанию выходного дня.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января будут курсировать бесплатные рейсы:

от Покровского кафедрального собора: к 1.30 три вагона из Депо-1 по маршрутам №1, 7 до ст."Кордон" и по маршруту №12 "Покровский собор — "пл.Свободы" — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. А.Петрова — ул.Попова — ст."Докучаево";

от Свято-Никольской церкви: к 2.00 два троллейбуса по маршрутам №1, 6;

от Александро-Невского собора: к 1.15 два вагона из Депо-3 по маршрутам №8, 9.

Для уточнения актуального расписания движения общественного транспорта можно обратиться в центральную диспетчерскую службу по телефону 46-99-87 (круглосуточно).

Напомним, движение всех видов транспорта по площади Сахарова будет закрыто до 20.00 12 января.