В программу ремонта барнаульских дорог включили еще семь оживленных улиц

Он уточнил altapress.ru, что речь идет о следующих участках:

ул. Балтийская (от ул. Малахова до ул. Попова); ул. Веры Кащеевой; ул. Исакова (от ул. Телефонной до ул. Матросова); ул. Власихинская (от шоссе Ленточный бор до своротка на Южный Власихинский проезд (дорога между "Ашаном" и дачами)); ул. Энтузиастов (от ул. Солнечной Поляны до ул. Хлеборобной); ул. Титова (от ул. Малахова до ул. 5-й Западной); ул. Мусоргского (пос. Южный).

По словам Шеломенцева, расширить список улиц, на которых в 2017 году поменяют асфальт, власти смогли благодаря двум факторам. Во первых, чиновники сэкономили на торгах, а во-вторых, до объявления тендеров они пересмотрели объемы и стоимость работ на каждом конкретном объекте.

Напомним, в 2017-2018 году Барнаул ждет как никогда масштабная кампания по ремонту дорог. За два года в уличную инфраструктуру по программе "Безопасные и качественные дороги" вложат 3 млрд рублей. В 2017 году обновят 33 дороги краевой столицы. В их числе — ул. Балтийская, Взлетная, Матросова, Трактовая, Попова, Власихинская, Молодежная, Советской Армии, проспекты Космонавтов и Красноармейский др.

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