В программу ремонта барнаульских дорог включили еще семь оживленных улиц

К 25-ти дорогам Барнаула, которые в 2017 году отремонтируют по федеральной программе, прибавили еще семь. Об этом сообщил Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
Он уточнил altapress.ru, что речь идет о следующих участках:
- ул. Балтийская (от ул. Малахова до ул. Попова);
- ул. Веры Кащеевой;
- ул. Исакова (от ул. Телефонной до ул. Матросова);
- ул. Власихинская (от шоссе Ленточный бор до своротка на Южный Власихинский проезд (дорога между "Ашаном" и дачами));
- ул. Энтузиастов (от ул. Солнечной Поляны до ул. Хлеборобной);
- ул. Титова (от ул. Малахова до ул. 5-й Западной);
- ул. Мусоргского (пос. Южный).
По словам Шеломенцева, расширить список улиц, на которых в 2017 году поменяют асфальт, власти смогли благодаря двум факторам. Во первых, чиновники сэкономили на торгах, а во-вторых, до объявления тендеров они пересмотрели объемы и стоимость работ на каждом конкретном объекте.
Напомним, в 2017-2018 году Барнаул ждет как никогда масштабная кампания по ремонту дорог. За два года в уличную инфраструктуру по программе "Безопасные и качественные дороги" вложат 3 млрд рублей. В 2017 году обновят 33 дороги краевой столицы. В их числе — ул. Балтийская, Взлетная, Матросова, Трактовая, Попова, Власихинская, Молодежная, Советской Армии, проспекты Космонавтов и Красноармейский др.
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