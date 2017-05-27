Городу Алтайского края из бюджета дадут деньги на важную для бизнеса дорогу

Портал пишет, что 26 мая в Москве губернатор Алтайского края Александр Карлин и гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов подписали соглашение о том, что Заринску предоставят субсидию на реконструкцию автомобильной дороги. Она необходима для строительства в моногороде кожевенного завода. Деньги предоставляют на условиях софинансирования. В 2017-2018 годах в край из федерального бюджета поступят 48 млн рублей.

Александр Карлин сообщил, что дорогу сдадут в эксплуатацию к середине лета следующего года. "Таким образом, мы получили возможность завершения строительства нового предприятия, исключительно важного как для экономики Алтайского края, так и страны в целом", - отметил глава региона.

К этой автомобильной дороге примыкают основные площадки для размещения новых производств, поэтому ее реконструкция повысит инвестиционную привлекательность всей промышленной зоны города.

Справка

Кожевенный завод в Заринске строит ГК "Русская кожа". Планируемый объем переработки предприятия: 600 тонн сырья в месяц. Объём выпуска кожевенных материалов: 100 тыс. кв. м. в месяц. Предварительная численность работников, занятых на предприятии: 200 человек. Объем частных инвестиций составит 1,6 миллиарда рублей.

В октябре прошлого года газета "КоммерсантЪ" сообщала, что проект несколько отстает от графика из-за большого количества разрешительных документов, которые нужно получить. В январе появилось сообщение о том, что "Русская кожа Алтай" судится с "Комбинатом строительных конструкций", требуя от него выплатить долг по договору поставки - 5 млн рублей. Но шансы на получение денег таяли: на комбинате введена первая стадия банкротства — наблюдение. Сейчас на сайте ГК "Русская кожа" датой завершения строительства назван декабрь 2017 года.



