В России ввели новые правила дорожного движения

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил дорожного движения. Документ предусматривает новые дорожные знаки, а также впервые вводит термин "Электромобиль", пишет "Коммерсант".
Поправки вводят новые дорожные знаки - "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств" и "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", а также табличку "Экологический класс транспортного средства". Для обозначения парковки и мест зарядки электромобилей вводятся новые термины - "электромобиль" и "гибридный автомобиль".
Как сообщает издание, изменения позволят органам госвласти и местного самоуправления регулировать режим проезда по населенным пунктам транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя преференции для экологически чистых транспортных средств. Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению.
Действия знака "Остановка запрещена" теперь распространяется на маршрутки вне зоны их остановок. Скорректированы термины "пешеходная зона", "разделительная полоса" и "островок безопасности". Правительство также разрешило велосипедистам до 14 лет проезд по тротуару или пешеходной дорожке при сопровождении взрослым.
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