В Рубцовске подорожал проезд. Ждать ли повышения тарифов в Барнауле и Бийске?

Как уточняет издание, на маршрутах в садоводческие товарищества новая цена билета составит 24 рубля. Стоимость месячного проездного билета для учащихся общеобразовательных учреждений составит 245 рублей, для студентов — 490 рублей.



Частные перевозчики пока не озвучили свою цену, вероятнее всего, стоимость проезда на маршрутках тоже возрастет. Напомним, в начале года в городе пытались поднять стоимость проезда до 17 рублей.

Как рассказал altapress.ru начальник пресс-центра администрации города Бийска Павел Сидоренко, пока в пока в мэрии наукограда не обсуждают идею повышения тарифов, хотя такое пожелание перевозчики высказали а встрече представителей автобизнеса с и.о. главы администрации города Александром Студеникиным.

Не обсуждают эту тему и в мэрии Барнаула, сообщил altapress.ru председатель комитета по информационной политики администрации краевой столицы Станислав Тетерятник.

Факт

В последний раз цены на проезд во всех трех городах повышали в 2016 году: в Рубцовске — с апреля, в Бийске — с июля, в Барнауле — с декабря.

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