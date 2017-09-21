В Рубцовске подорожал проезд. Ждать ли повышения тарифов в Барнауле и Бийске?

С 1 октября проезд в муниципальных автобусах и троллейбусах в Рубцовске будет стоить не 15, а 16 рублей. Перевозчики попросили поднять тариф из-за роста цен на обслуживание автопарка, пишет rubtsovsk.info
Как уточняет издание, на маршрутах в садоводческие товарищества новая цена билета составит 24 рубля. Стоимость месячного проездного билета для учащихся общеобразовательных учреждений составит 245 рублей, для студентов — 490 рублей.
Частные перевозчики пока не озвучили свою цену, вероятнее всего, стоимость проезда на маршрутках тоже возрастет. Напомним, в начале года в городе пытались поднять стоимость проезда до 17 рублей.
Как рассказал altapress.ru начальник пресс-центра администрации города Бийска Павел Сидоренко, пока в пока в мэрии наукограда не обсуждают идею повышения тарифов, хотя такое пожелание перевозчики высказали а встрече представителей автобизнеса с и.о. главы администрации города Александром Студеникиным.
Не обсуждают эту тему и в мэрии Барнаула, сообщил altapress.ru председатель комитета по информационной политики администрации краевой столицы Станислав Тетерятник.
Факт
В последний раз цены на проезд во всех трех городах повышали в 2016 году: в Рубцовске — с апреля, в Бийске — с июля, в Барнауле — с декабря.
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