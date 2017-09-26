В центре Москвы Mercedes с номерами АМР насмерть сбил сотрудника ГИБДД

На улице Новый Арбат в центре Москвы погиб сотрудник столичной ГИБДД, которого сбила машина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительной информации, Mercedes на скорости 120 км/ч объезжал пробку.
"Иномарка, предположительно черный "Мерседес", на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара насмерть сбила сотрудника Госавтоинспекции", — сказал собеседник агентства.
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что сбивший полицейского автомобиль ехал на высокой скорости и совершил наезд на полицейского, который от полученных травм скончался на месте.
Как рассказал корреспондент "Газеты.ру" с места ДТП, наезд совершил автомобиль Mercedes S-класса с номерами правительственной серии "АМР". Он уточнил, что неизвестный человек снял с автомобиля оба номерных знака после наезда на сотрудника полиции. На место приехали несколько экипажей ДПС, а также высокопоставленные представители силовых ведомств. Телеканалам мешали вести съемку.
После аварии "неизвестный демонтировал с „Мерседеса“ оба номерных знака А896МР97". Эти номера закреплены за Федеральной службой безопасности, однако пока неизвестно, кому принадлежит машина в настоящее время, отмечает ТАСС.
По предварительной информации, "Мерседес" ехал по разделительной полосе. РЕН ТВ сообщает, что его скорость составляла около 120 километров в час.
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