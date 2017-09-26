В районе "барнаульской Рублевки" произошло очередное серьезное ДТП

Вечером 25 сентября на пересечении Змеиногорского тракта и улицы Ломоносова, недалеко от "Барнаульской Рублевки" столкнулись Ford и Toyota.
ДТП на Змеиногорском тракте, 25 сентября 2017. Фото : Barnaul22.
ДТП на Змеиногорском тракте, 25 сентября 2017. Фото : Barnaul22.
ДТП на Змеиногорском тракте, 25 сентября 2017. Фото : Barnaul22.
О ДТП сообщили подписчики Barnaul22. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, о жертвах и пострадавших не сообщается.
Рядом с ДТП образовалась серьезная пробка в обе стороны.
Это не первая авария на этом участке. Накануне здесь столкнулись две иномарки, одну из них фактически разорвало на части. Очевидцы в комментариях также отмечают, что в последнее время на этом отрезке часто случаются ДТП.
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