В районе "барнаульской Рублевки" произошло очередное серьезное ДТП

ДТП на Змеиногорском тракте, 25 сентября 2017. Фото : Barnaul22. ДТП на Змеиногорском тракте, 25 сентября 2017. Фото : Barnaul22. ДТП на Змеиногорском тракте, 25 сентября 2017. Фото : Barnaul22.

О ДТП сообщили подписчики Barnaul22. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, о жертвах и пострадавших не сообщается.

Рядом с ДТП образовалась серьезная пробка в обе стороны.

Это не первая авария на этом участке. Накануне здесь столкнулись две иномарки, одну из них фактически разорвало на части. Очевидцы в комментариях также отмечают, что в последнее время на этом отрезке часто случаются ДТП.

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