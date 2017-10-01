В воскресенье Барнаул умудрился встать в двух пробках

Как сообщают читатели altapress.ru и подписчики паблика Barnaul 22, 1 октября в Барнауле скапливались две пробки - на Ленточном бору и на Павловском тракте.
Первый затор возник на Павловском тракте, когда жители города стали разъезжаться с акции-розыгрыша, который проводил магазин "Аксиома".
Другая пробка возникла на шоссе Ленточный бор от моста до Трассы здоровья, где сегодня состоялся грандиозный День ходьбы, организованный компанией "Мария-Ра".
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