Автоновости

В воскресенье Барнаул умудрился встать в двух пробках

Сегодня, 17:10.
Автоновости

Как сообщают читатели altapress.ru и подписчики паблика Barnaul 22, 1 октября в Барнауле скапливались две пробки - на Ленточном бору и на Павловском тракте.

Пробка на Ленточном бору.
Пробка на Ленточном бору. Фото : altapress.ru.

Первый затор возник на Павловском тракте, когда жители города стали разъезжаться с акции-розыгрыша, который проводил магазин "Аксиома".

Пробка в Барнауле.
Пробка в Барнауле

Другая пробка возникла на шоссе Ленточный бор от моста до Трассы здоровья, где сегодня состоялся грандиозный День ходьбы, организованный компанией "Мария-Ра".

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