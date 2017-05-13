Видео. Эстонские полицейские эффектно задержали нарушителя с помощью "ежа"

Сотрудникам полиции пришлось применить дорожные шипы, чтобы остановить подозрительного водителя.

Правоохранители получили сообщение о подозрительном автомобиле Opel, водитель которого предположительно находился под воздействием наркотиков и ехал с превышением скорости. Полицейским пришлось применить "ежи" — металлическую раскладную цепь с шипами.

В операции участвовало четыре полицейских патруля. После пересечения "ежа" всеми четырьмя колесами нарушитель смог проехать всего лишь несколько километров и остановился, после чего был задержан, пишет "Росбалт".

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.