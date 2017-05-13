Видео. Мотоциклист протаранил грузовик. Машины сгорели дотла

Мотоциклист врезался в грузовой автомобиль, совершавший левый поворот. Сразу после удара, пришедшегося в топливный бак, произошло возгорание горючего. Пламя мгновенно охватило мотоцикл и часть грузовика.

Очевидцы и с трудом выбравшийся из горящей кабины водитель грузовика своевременно сбили пламя с мотоциклиста. Пострадавший был доставлен в больницу, в настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Оба транспортных средства, участвовавших в аварии, сгорели дотла, пишет "Росбалт".

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