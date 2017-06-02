Видео и фотофакты. На Алтае трамвай сошел с рельсов и врезался в грузовик

2 июня в Бийске сошел с рельсов трамвай. Авария случилась возле вокзала. Как пишут сообщества в сообществе "Типичный Бийск", трамвай перегородил часть дороги на перекрестке, чем затруднил движение автотранспорта.

В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. Судя по кадрам видео компании "Сотрудник", сошедший с рельсов трамвай задел проезжавшую мимо фуру: Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.