Видео и фотофакты. На Алтае трамвай сошел с рельсов и врезался в грузовик

2 июня в Бийске сошел с рельсов трамвай. Авария случилась возле вокзала. Как пишут сообщества в сообществе "Типичный Бийск", трамвай перегородил часть дороги на перекрестке, чем затруднил движение автотранспорта.
В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.
В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске трамвай сошел с рельсов. 2 июня 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
Судя по кадрам видео компании "Сотрудник", сошедший с рельсов трамвай задел проезжавшую мимо фуру:
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