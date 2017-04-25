Бийские трамвайщики написали петицию Путину

Директор предприятия Станислав Дроздев рассказал "Бийскому рабочему", что с помощью петиции коллектив пытается привлечь внимание к своим проблемам.

Станислав Дроздев,

директор МУП "Бийское трамвайное управление":

Мы просим не допустить банкротства трамвайных управлений, а без помощи на федеральном уровне справиться с этим трудно. Среди наших предложений — льгота на электроэнергию в размере 50 %, полное возмещение из бюджета разницы между утвержденным тарифом и установленной стоимостью проезда, установка стоимости проезда на горэлектротранспорте ниже, чем у автоперевозчиков, а также проведение содержания трамвайных путей и контактно-кабельных сетей только на контрактной основе с администрацией. Подписаться под петицией может любой гражданин.

Сейчас "Бийское трамвайное управление" переживает не лучшие времена. Энергетики пытаются признать предприятие банкротом и ограничивали подачу электроэнергии. По словам Дроздева, вероятность отключений сохраняется. Тем не менее МУП пытается рассчитываться с поставщиками электроэнергии. "Думаю, в ближайшие месяцы нам это удастся", — заверил он.

Управление начало копить долги еще с перестройки, и с 2013 года ситуация стала ухудшаться еще быстрее. Дроздев называет две причины такой динамики.

Станислав Дроздев,

директор МУП "Бийское трамвайное управление":

Прежде всего — увеличение количества личного автотранспорта. На сегодня в Бийске на тысячу человек приходится более 350 единиц автотранспорта – это даже больше, чем в Барнауле. Кроме того, с 90-х годов в Бийске заметно увеличилось число автобусов, идущих параллельно трамвайным линиям. Это тоже уводит пассажиров. Начал падать пассажиропоток.

Дроздев уверен, что без трамваев город не обойдется. Чтобы заместить электротранспорт, Бийску потребуется порядка 80 автобусов, а также открыть новые магистральные маршруты и проложить дороги там, куда не добирались автобусы — например, в частный сектор.

При этом Дроздев считает, что снижать расходы предприятия — это неверный путь.

Станислав Дроздев,

директор МУП "Бийское трамвайное управление":

Надо увеличивать доходы, а сокращение расходов неизменно приводит к снижению качества обслуживания пассажиров: сокращение времени работы (мы сегодня работаем с 5 утра до 12 ночи), сокращение выхода единиц транспорта на линию, сокращение протяженности маршрутов. Но это крайние меры. Там, где сегодня электротранспорт исчез, начинали как раз с этого.

По его словам, в семи городах России электротранспорт уже исчез, еще в девятнадцати — на грани закрытия.

Напомним, "Бийское трамвайное управление" еще в начале 2017 года просило властей снизить им тариф. Это, по мнению руководства МУПа, должно увеличить пассажиропоток и увеличить доходы предприятия.

Также отметим, что С 1 апреля барнаульский "Горэлектротранс" изменил расписание движения трамваев после 21 часа. По большинству маршрутов трамваи станут ходить реже. Ранее руководство предприятия жаловалось на низкую рентабельность работы электротранспорта в вечерние часы.