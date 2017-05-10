Видео и фотофакты. На Чуйском тракте из-за столкновения с "Приорой" перевернулся КамАЗ

10 мая на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" произошло столкновение легкового автомобиля Lada Piora с алтайскими номерами и КамАЗа. В результате аварии грузовик перевернулся, а его водитель получил сотрясение мозга, сообщают очевидцы в сообществе "ДПСКонтрольНСО".
На "Чуйском тракте" в Новосибирской области "Приора" врезалась в КамАЗ. 10 мая 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54.
На "Чуйском тракте" в Новосибирской области "Приора" врезалась в КамАЗ. 10 мая 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54.
На "Чуйском тракте" в Новосибирской области "Приора" врезалась в КамАЗ. 10 мая 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54.
На "Чуйском тракте" в Новосибирской области "Приора" врезалась в КамАЗ. 10 мая 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54.
Авария случилась в Новосибирской области на 93-м км трассы между Черепаново и Линёво. Piora ехала с КамАЗом в попутном направлении, при обгоне водитель легковой машины не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком.
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