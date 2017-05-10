Видео и фотофакты. На Чуйском тракте из-за столкновения с "Приорой" перевернулся КамАЗ

На "Чуйском тракте" в Новосибирской области "Приора" врезалась в КамАЗ. 10 мая 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54. На "Чуйском тракте" в Новосибирской области "Приора" врезалась в КамАЗ. 10 мая 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54. На "Чуйском тракте" в Новосибирской области "Приора" врезалась в КамАЗ. 10 мая 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54. На "Чуйском тракте" в Новосибирской области "Приора" врезалась в КамАЗ. 10 мая 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54.

Авария случилась в Новосибирской области на 93-м км трассы между Черепаново и Линёво. Piora ехала с КамАЗом в попутном направлении, при обгоне водитель легковой машины не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком.

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