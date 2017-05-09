Видео и фотофакты. В Горном Алтае туристы руками подняли перевернувшийся микроавтобус

Микроавтобус Toyota Hiace с прицепом перевернулся на перевале Кату-Ярык (Улаганский район Республики Алтай). Находившиеся в машине люди не пострадали. А вот самому микроавтобусу понадобилась помощь, сообщает АСТ-54.

В Горном Алтае туристы помогли поднять перевернувшийся микроавтобус. Фото : vk.com/act54. В Горном Алтае туристы помогли поднять перевернувшийся микроавтобус. Фото : vk.com/act54. В Горном Алтае туристы помогли поднять перевернувшийся микроавтобус. Фото : vk.com/act54. В Горном Алтае туристы помогли поднять перевернувшийся микроавтобус. Фото : vk.com/act54. Ехавший за свалившейся машиной новосибирец на Mitsubishi Pajero Sport взял на прицеп Hiace , а другие туристы помогали поднять машину руками. Общими усилиями Toyota была поднята. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.