Фотофакты. На Алтае житель Барнаула перевернулся на автомобиле

Вчера, 7 мая, в Чемальском районе Республики Алтай 22-летний барнаулец, который управлял автомобилем "Toyota Camry" в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. С полученными травмами водителя доставили в районную больницу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Авария произошла в 15.30 на 41 километре автодороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс", когда водитель ехал в село Куюс. В отношении водителя составили административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". По факту ДТП возбудили административное расследование. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.