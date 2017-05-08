Фотофакты. В Новосибирской области водитель "Тойоты" сбил насмерть пожилую женщину 18+

ДТП в Новосибирской области. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирской области. Фото : vk.com/act54.

Трагедия произошла в 13.20. В это время 38-летний житель Новосибирска за рулем автомобиля "Тойота Премио" ехал по автодороге Р-256 в сторону Новосибирска. В момент аварии жительница Искитима переходила дорогу по "зебре". От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящий момент ведется расследование.

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