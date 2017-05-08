Фотофакты. В Новосибирской области водитель "Тойоты" сбил насмерть пожилую женщину 18+

Вчера, 7 мая, в Искитимском районе Новосибирской области на автодороге Р-256 водитель автомобиля "Тойота Премио" сбил пожилую женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина 1934 года рождения скончалась на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Трагедия произошла в 13.20. В это время 38-летний житель Новосибирска за рулем автомобиля "Тойота Премио" ехал по автодороге Р-256 в сторону Новосибирска. В момент аварии жительница Искитима переходила дорогу по "зебре". От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящий момент ведется расследование.
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