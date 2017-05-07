Фотофакты. На Алтае иномарка врезалась в дерево, есть пострадавшие

В Республике Алтай водитель Nissan Expert не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП пострадал сам водитель и два пассажира — 40-летняя жительница Новосибирска и ее 5-летняя дочь, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным полиции, 6 мая около 6 часов утра в селе Элекмонар Чемальского района, на 26 километре автодороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс", 44-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем Nissan Expert, двигаясь со стороны села Усть-Сема в направлении села Чемал съехал с проезжей части и врезался в дерево. Пострадавшей женщине потребовалась госпитализация. Мужчине и ребенку назначено амбулаторное лечение.
Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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