Фотофакты. Водитель с Алтая попал в массовое ДТП возле Новосибирска

ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54. ДТП на Бердском шоссе. 2 мая 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54.

Автомобили столкнулись на т.н. "Вшивой горке". По словам очевидцев в сообществе "ДПС Контроль ", в ДТП попали пять автомобилей. Хуже всего пришлось ВАЗ-2106: у машины сильно разбили переднюю часть, а водителя увезли на машине "скорой".

По данным подписчиков группы "АСТ-54", в аварию попали все-таки три машины. Кроме "Жигулей" с новосибирскими номерами, также повреждения получила Honda Civic и алтайский минивэн Toyota Spacio.

По данным "Инцидент Новосибирск", медики оказали помощь не только водителю ВАЗа, но и двум пассажирам этого автомобиля.

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