Фотофакты. Водитель с Алтая попал в массовое ДТП возле Новосибирска

2 мая на перекресте Бердского шоссе с улицей Васильковой произошло ДТП в которое попали по разным сообщениям от трех до пяти автомобилей. Один из участников аварии — водитель из Алтайского края.
Автомобили столкнулись на т.н. "Вшивой горке". По словам очевидцев в сообществе "ДПС Контроль ", в ДТП попали пять автомобилей. Хуже всего пришлось ВАЗ-2106: у машины сильно разбили переднюю часть, а водителя увезли на машине "скорой".
По данным подписчиков группы "АСТ-54", в аварию попали все-таки три машины. Кроме "Жигулей" с новосибирскими номерами, также повреждения получила Honda Civic и алтайский минивэн Toyota Spacio.
По данным "Инцидент Новосибирск", медики оказали помощь не только водителю ВАЗа, но и двум пассажирам этого автомобиля.
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