Видео и фотофакты. Новый мост стал достопримечательностью известного села под Барнаулом

На въезде в Рассказиху дорожники возвели новый мост. Ранее здесь была лишь небезопасная для проезда переправа, и в паводок от Барнаула нередко отрезало жителей сразу четырех сел. Теперь эта проблема решена, а местные жители уже назвали сооружение украшением села.

Новый мост на въезде в Рассказиху .Фото из архива редакции. Новый мост на въезде в Рассказиху .Фото из архива редакции. Новый мост на въезде в Рассказиху .Фото из архива редакции. Новый мост на въезде в Рассказиху .Фото из архива редакции. Новый мост на въезде в Рассказиху .Фото из архива редакции. Новый мост на въезде в Рассказиху .Фото из архива редакции. Новый мост на въезде в Рассказиху .Фото из архива редакции. Новый мост на въезде в Рассказиху .Фото из архива редакции. Новый мост на въезде в Рассказиху .Фото из архива редакции. Новый мост на въезде в Рассказиху .Фото из архива редакции. Новый мост на въезде в Рассказиху .Фото из архива редакции. Новый мост на въезде в Рассказиху .Фото из архива редакции. В 2014 году во время сильного паводка старый мост через речку Рассказиху перед въездом в одноименное село попросту смыло. Две-три недели жители этого и трех соседних сел были отрезаны от внешнего мира, десятки детей не могли уехать на занятия в бобровскую среднюю школу. Впрочем, переправу через реку было сложно назвать мостом, говорят дорожники. Это была ракетная труба, поверху которой в советские годы сделали насыпь из гравия. Юлия Юрьева,

глава рассказихинского сельсовета: Это всё проваливалось, мост постоянно размывало водой. Проезд по нему был только в одну полосу. Ездить здесь было небезопасно. После разрушительного паводка власти выделили из краевого бюджета 44 млн рублей на новый мост. Подряд выиграло "Северо-Восточное ДСУ". На объект дорожники вышли в июле 2016 года. Планировали закончить работы до конца сезона, но ранняя осень и холода скорректировали планы. После зимней паузы мост достроили и благоустроили в начале июня 2017 года. Новый мост получился на 2,5 метра выше старого. Он полностью заасфальтирован, на нем два тротуара, четыре лестничных спуска к воде. Сергей Сивец,

начальник "Северо-восточного ДСУ": Мы учли все пожелания местных жителей. В частности, оборудовали подъезд для пожарных машин, чтобы они могли здесь заправляться водой. Мост простоит долго, лет сто. Никаких ограничений для движения по нему нет. Единственное, мы просим тех, кто ездит здесь на гусинечной технике — проезжайте в объезд, когда это возможно. Юлия Юрьева,

глава рассказихинского сельсовета: Население очень радуется новому мосту. Теперь здесь место встреч. Молодежь гуляет, малыши катаются на велосипедах. Ну и сама река преобразилась: когда-то это был просто болотистый ручеек, а теперь мост стал ее украшением. Да даже украшением всего нашего села. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.