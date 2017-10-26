Владельцы АЗС попросили Путина навести порядок с ценами на топливо

В РТС пишут, что последние 6-7 лет ценообразование в опте и рознице складывается по-разному. Независимых продавцов топлива контролируют госорганы, и цены на АЗС растут плавно, не быстрее инфляции. На оптовом же рынке наблюдается олигополия. Без конкуренции и должного контроля со стороны государства крупные вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК, например, "Лукойл", "Роснефть", "Газпромнефть" - прим. ред.) сознательно влияют биржевые индикаторы. Для этого они, например, снижают объемы производства и поставок на внутренний рынок, перекупают топливо друг у друга и т.д.

Повышая таким образом цены в оптовом секторе, ВИНКи держат цены в розничном. Например, в середине октября цены на дизельное топливо на Санкт-Петербургской бирже относительно показателей годичной давности выросли на 21-25% (в зависимости от вида ДТ), а в рознице — всего на 7,5%.

Из письма РТС Владимиру Путину:

ВИНКи, сдерживая розничные цены на собственных АЗС и неся убытки в розничном звене, просто переносят центр прибыли в оптовое. Однако, сети АЗС, не входящие в состав ВИНК, в такой ситуации оказываются на грани выживания.

В союзе предупреждают, что разорение независимых торговцев топливом грозит потерей рабочих мест и снижению налоговых поступлений. РТС предлагает привлечь к регулированию цен не только ФАС, но и другие ведомства и добиться "консолидации усилий всех регуляторов", в том числе и Минэнерго.

Как ранее сообщал altapress.ru, в Алтайском крае и других регионах Сибири возникли перебои с поставками дизельного топлива. Это произошло из-за того, что омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся на ремонт и выросли оптовые цены на этот вид топлива. Следствием этой ситуации может стать рост цен на розничном рынке.

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