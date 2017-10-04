В КНДР заливают бензин только избранным клиентам

Продажа бензина на коммерческих заправках в КНДР прекращена с конца сентября для всех клиентов, за исключением высокопоставленных деятелей Трудовой партии Кореи, правительства, вооруженных сил и спецслужб — с таким утверждением выступила в среду японская газета "Асахи".
Издание утверждает, что с конца сентября бензин на заправках в КНДР заливают только в баки автомобилей, чьи номера начинаются с цифр 727. Они выдаются только высшей номенклатуре. О порядке заправки общественного транспорта и машин иностранцев пока данных нет, отмечает газета.
Жесткие ограничения на продажу бензина, по мнению источников издания, направлены на создание запасов горючего после того, как Совет Безопасности ООН в сентябре ограничил экспорт нефти и нефтепродуктов в КНДР. Такое решение было принято в качестве санкции за проводимые Пхеньяном ядерные испытания в нарушение действующих международных запретов, сообщает ТАСС.
Ранее агентство Ренхап сообщило, что в КНДР с начала года цены на бензин на коммерческих заправках подскочили в три раза. Правительство Южной Кореи оценивает ежегодные потребности КНДР в нефти и нефтепродуктах в 700-900 тыс. тонн. Кроме того, в стране постоянно поддерживается стратегический запас в 1 млн тонн на случай войны. Теперь, по данным источников "Асахи", его решено удвоить, пишет bfm.ru.
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