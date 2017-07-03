Яжврач. Возле барнаульской поликлиники машины катаются по тротуару

Этому человеку просто не повезло в прошлую пятницу: у меня было плохое настроение и масса свободного времени. Поэтому, когда его "Тойота", подкравшаяся ко мне сзади на тротуаре, задела мою руку зеркалом, ему надо было сразу же остановиться и извиниться. Но он не стал этого делать, а поехал дальше. По тротуару. В центре Барнаула. Где только что задел меня зеркалом.

На мой окрик водитель стал надменно объяснять мне, что орать на него не надо. Он, мол, хотел меня объехать да вот я, наверное, руками размахивал. А объезжал он меня для того, чтобы подвезти к крыльцу 1-й стоматологической поликлиники пассажирку. И, чтобы проехать к месту назначения, забрался на тротуар прямо с пешеходного перехода на перекрестке Крупской-Красноармейский. Иначе там и негде подъехать.

Ну, раз он не хотел извиняться, я вызвал полицию на место ДТП. А водитель не стал уезжать и принялся дожидаться ГИБДД вместе со мной, заехав в парковочный карман, что оказалось не таким уж сложным делом.

Уже когда я переговорил с дежурным, до меня дошло, что это может затянуться надолго. На это же намекал и виновник происшествия. Но, во-первых, у меня было много свободного времени, во-вторых, я вдруг подумал: "А не проверить ли мне, как в таких случаях будет работать полиция". И мы принялись ждать.

А пока я начал изучать пятачок у входа в 1-ю стоматологическую поликлинику.

Он весь заставлен машинами. При этом чтобы попасть на самостийную парковку у поликлиники, водители нагло проезжают по тому самому тротуару.

Чаще всего они делают это со стороны Красноармейского, где оборудован парковочный карман. Но этого мало, поэтому водители не обращают внимания на почти утопленные в асфальт, но все еще видные бордюры, а спокойно разъезжают по пешеходной зоне вверх (в сторону Молодежной) и вниз (к Крупской). Бросают свои авто как у входа в поликлинику, так и дальше — на тротуаре у стены здания и на газоне.

Когда же в кармане на Красноармейском все места заняты, въехать на тротуар с этой стороны нельзя, водители без зазрения совести катят до перехода на перекресте Крупской-Красноармейский. Здесь они выезжают на дорогу, распугивая ожидающих зеленого сигнала светофора пешеходов, которым порой приходится отступать от надвигающегося с тротуара автомобиля прямо на проезжую часть. Я знаю об этом непонаслышке, сам несколько раз ругался с такими ездунами по тротуарам. Но тогда у меня не было свободного времени…

Движение по пешеходной зоне на пятачке у поликлиники то затихало, то становилось весьма интенсивным.

Например, одна из машин стояла в кармане, потом вдруг попыталась уехать вниз к перекрестку. Я не пустил. Водитель развернулся (по тротуару) и укатил через карман.

Потом сюда въехал "Логан", из которого вышла пожилая пассажир и ушла лечиться. А "Логан" так и замер у входа.

От нечего делать я начал снимать это безобразие.

Кстати, прошло всего минут 15 после вызова полиции, и мне в момент моих съемок позвонил дежурный ГИБДД. Он сообщил, что на место выехал офицер. Водитель задевшей меня "Тойоты" немного давил на жалость, рассказывая о том, что хотел всего лишь 100 рублей заработать, а теперь потеряет 5000. Я уже было внял ему и спросил у дежурного, можно ли отменить вызов, но полицейский сказал, что нет.

Далее на стоянку въехал белый ВАЗ. И все мои примирительные поползновения улетучились после общения с водителем этой машины. Естественно, я сфотографировал ВАЗ, заезжающий на пешеходную зону. Водитель автомобиля вылез и начал учить меня жизни. Потом он рассказал, что приехал за мамой инвалидом, которая лечит зубы.

Мама через некоторое время, конечно, появилась. Она была с костылем и тяжело шла до машины. Расстояние от двери поликлиники до места остановки ВАЗа было точно таким же, стой это авто в кармане на Красноармейском, откуда, собственно, на тротуар и въехал этот автомобиль. Подъехать ближе мешал "Логан". И дело тут, получается, было не в желании водителя ВАЗа уменьшить это расстояние для мамы, а в желании ТОЖЕ въехать на тротуар.

Один из пациентов поликлиники, поставивший на пешеходной зоне машину, убеждал меня, что здесь модно парковаться. Потому что на стене поликлиники висит самодельная табличка "10 метров стоянка только служебного транспорта". Я объяснил мужчине, что нет такого дорожного знака. И эта табличка по своей законности равносильна надписи из трех букв. Но пациента задевало то, что "раз врачам можно, то и нам можно".

Да с чего он взял, что врачам можно кататься по тротуарам? Ну разве что на карете скорой помощи или для выгрузки чего-то. Но въезжать на самозахватом организованную псевдостоянку "служебного транспорта" они вовсе не могу. А уж тем более их пациенты.

И тут меня на тротуаре чуть было не задел черный седан, который прокатился от входа в поликлинику вниз почти до перекрестка к Крупской и запарковался там.

Я, конечно же, побежал фотографировать этого отважного нарушителя ПДД. Из машины вышел человек восточной наружности и стал объяснять мне на ломанном русском языке, что он врач и торопится к пациентам. Я спросил у него, являются ли его пациенты жертвами аварий? Нет, он стоматолог, известный в своей среде человек, даже преподаватель. И он не торопится к смертельно больным людям, а приехал лечить зубы. Возможно — платно.

Я не знаю, из какой державы прибыл к нам этот уважаемый человек, не уважающий законы моей родины, но, возможно, прокатись я по тротуару в чужой стране, ночевать мне в местном зиндане (или большой штраф заплатить). А этого доктора мы научили плевать на российские законы. Мы-мы. Кто-то же из нас показал иностранцу, что из себя представляют отечественные ПДД на стоянке у 1-й стоматологической поликлиники — пустое место.

Еще один ездун — водитель серебристой "Волги", долго стоявшей в кармане, зачем-то решил переместиться с разрешенного места стоянки на запрещенное. Он въехал на тротуар, прокатился по нему несколько метров и запарковался на газоне. После чего из машины вышли нарядно одетые люди с цветами и отправились даже не в поликлинику, а бог весть куда.

Спустя 45 минут после моего звонка в полицию на место прибыл лейтенант на служебной "Ниве". Он долго искал, где припарковаться, но нашел-таки место все в том же кармане на Красноармейском, где уже стояла та самая "Тойота".

Офицер был на моей стороне и, действительно, сказал, что все заехавшие на стоянку у поликлиники машины нарушили правила дорожного движения. Однако эвакуатор вызывать не стал (потому что он по моему вызову о ДТП прибыл). Лейтенант пожурил водителя "Тойоты". Но дальше что-то надо было решать с моим сообщением по "02". Я решил, что с водителя "Тойоты" и так хватит (хотя, не уверен, что он научился извиняться), поэтому снял свои претензии.

Напоследок лейтенант посоветовал мне сообщить об этой самостийной стоянке на сайт полиции. Я так и сделал, описав это безобразие у входа в 1-ю стоматологическую поликлинику на сайте федеральной ГИБДД, снабдив свое электронное заявление фотографиями.

Лейтенант пообещал, что после такого заявления местная ГАИ обязательно обратит внимание на это место и будет высылать к поликлинике наряды, чтобы те, в свою очередь, вызывали эвакуаторы.

Спустя сутки после написания заявления самостийная стоянка у поликлиники опять была занята машинами. Был выходной день и в окрестности большинство парковочных карманов были свободны. Однако у людей тут уже выработалась привычка подъезжать на это место по тротуару.

По этому тротуару ходят дети из трех школ: 86-й, 42-й и 122-й. Как я заметил, ребята эти соблюдают ПДД на перекрестке лучше, чем взрослые — в девяти случаях из десяти на этом месте на красный выйдут люде старше 40 лет, а дети стоят, ждут. Их хорошо учили педагоги и наставляли родители. Возможно даже, к кому-то из этих школьников приходили на классные часы сотрудники отдела пропаганды ГИБДД. Поэтому, дети честно ждут на перекрестке Крупской-Красноармейский, когда загорится зеленый. А в это время кто-то из пациентов поликлиники или даже врачей сигналит им в спину с тротуара: посторонись. В общем, объясняет взрослый водитель, что все эти уроки о правилах дорожного движения — ерунда, жизнь, деточка, циничней: у кого пибика, тот и прав.

И это летом еще ничего (если нет дождя и не надо отступать от машин в лужу). А зимой тут очень скользко.

Также на этом перекрестке стоят иностранные студенты, которые живут в общежитиях на Крупской. Их десятки, если уже не пара-тройка сотен. Возможно, некоторых учат те, что проезжают мимо них по тротуару, чтобы оставить машину у поликлиники. Получается, они их учат не только хорошему. И в то время, когда вузы в лепешку разбиваются, чтобы показать этим иностранцам нашу страну с правильной стороны, у 1-й стоматологической им открывается изнанка.

Понимаете, все начинается с мелочей – вначале кто-то решил, что там можно под шумок поставить машину. Потом это подглядели другие, стали кататься по тротуару. Возможно я не первый, кого там задели. У всех этих водителей найдется оправдание. Кто-то, как тот восточный доктор или владелец белого ВАЗа, даже предъявят трогательную историю в оправдание таким покатушкам. Но что если скоро у кого-то будет такая экстренная ситуация с зубками, что он немного превысит скорость, его занесет на льду, а тут люди ходят… Не дай бог, конечно.

Помнится, барнаульские стоматологи протроллили как-то местных дорожников, засыпав яму на асфальте челюстями. То было время разбрасывать челюсти. Сейчас, думаю, время, образно говоря, их собирать. Можно ведь оформить эту стоянку по правилам. Сделать так, чтобы обезопасить людей. А не отделываться странной табличкой про служебный транспорт. Судя по качеству стоящего на этом месте "служебного транспорта", силы и средства (пусть даже внебюджетные или совсем уже частные), там есть.

А мы будем следить за развитием событий на этом пятачке.

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