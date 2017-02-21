Юрий Гатилов призвал власти не замораживать развитие дорожной сети Барнаула

Юрий Гатилов,

гендиректор компании "Жилищная инициатива":

Нам ясно дали понять, что развития не будет. Но так нельзя! 2017 и 2018 годы упускать не следует. Мы будем преступниками, если не будет заниматься развитием сейчас, а будет откладывать его на "светлое будущее". Давайте хотя бы по 150-200 млн ежегодно вкладывать в новые дороги, реконструкцию старых. Это небольшие деньги, но их нужно вкладывать, иначе будет застой. Жизнь нам этого не простит. Кто знает, что будет в "двадцатые" годы? Вспомните, даже в "девяностые", когда денег не было, мы что-то потихоньку создавали, не останавливались.

Его поддержали многие другие члены общественной палаты. Однако власти уточнили собравшимся, что строительство и реконструкция дорог не остановятся.

Действительно, в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" беспрецедентно большие деньги (3 млрд рублей из бюджетов разных уровней) в 2017 и 2018 году нельзя вкладывать в капиталоемкие проекты — можно лишь менять асфальт на основных магистралях, устанавливать светофоры, оборудовать переходы и т.д. Однако помимо этой программы город направит дополнительные деньги на строительство и реконструкцию новых дорог.

Как уточнил первый замглавы администрации Барнаула Анатолий Воронков, на эти цели заложено 175 млн рублей. На средства построят дороги в новых микрорайонах по ул. Ускова, Взлетной, Балтийской. Также в 2017 году на проспекте Ленина оборудуют дополнительную полосу для поворота налево на ул. Матросова. "Средств мало, но развитие все же есть", — резюмировал чиновник.

Напомним, до 15 апреля власти будут принимать замечания и предложения горожан по поводу стратегии развития транспортной системы барнаульской агломерации.