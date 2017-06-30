За ночь в Алтайском крае произошло два ДТП со смертельным исходом

В ночь с 29 на 30 июня на дорогах Алтайского края случилось две аварии, в которых погибли люди. Об этом сообщили в краевом управлении ГИБДД.
В начале второго ночи на 17 км трассы Белоярск-Заринск автомобиль сбил велосипедиста. 53-летний водитель Toyota Avensis наехал на велосипедиста, который двигался во встречном направлении по проезжей части дороги. Последний скончался до приезда врачей. Его личность установить пока не удалось.
Второе трагическое происшествие случилось в Третьяковском районе в половину шестого утра на первом км дороги Екатерининское-Плоское-Новоалейское-Верх-Алейка. 27-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением с слетел в правый кювет. Его 26-летний пассажир скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедших аварий.
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