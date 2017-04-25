Эксперты рассказали, будут ли автомобили дешеветь вслед за валютой

По данным аналитического агентства "Автостат", с 16 марта по 15 апреля цены на машины в России изменили 18 компаний. Так, у BMW и Porsche они выросли на 0,4-4,7%. Выросли цены на некоторые модели Volkswagen, Suzuki и Hyundai (в том числе на самый популярный в России кроссовер Creta).

А вот Mitsubishi, наоборот, снизила минимальную цену внедорожника Pajero Sport на 14,3%, однако максимальная комплектация подорожала на 1,7%. Схожим образом поступил и российский УАЗ: благодаря появлению новой базовой версии "Классик" модель Patriot стала доступнее на 8,3%.

Как пишет РИА Новости, первым на сильный рубль среагировал Ford. В начале марта бренд снизил цены на Focus, Mondeo, Explorer и Transit. Дисконт оказался весьма внушительным — от 50 до 150 тысяч рублей.

В снижение стоимости новых автомобилей верят и в компании Mitsubishi, которая благодаря укреплению рубля с мая возобновит продажи внедорожника Pajero четвертого поколения в России.

Тем не менее издание сообщает, что в KIA снижать цены пока не планируют, а президент АвтоВАЗа считает, что при нынешней экономической ситуации в 2017 году мы можем рассчитывать только на то, что стоимость автомобилей Lada точно не будет увеличиваться.

Олег Мосеев,

президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД):

В настоящее время в большинстве случаев мы видим равновесие в курсе рубля и тех ценах, которые автопроизводители установили на свою продукцию, поэтому, если евро и доллар будут падать, стоимость автомобилей может начать снижаться. Производителям пора перестать думать о том, что они могут отыграть убытки последних трех лет и завышать стоимость машин, так они в конце концов потеряют долю рынка. Снижение цен на автомобили выгодно всем: и покупателям, и дилерам, и самим автопроизводителям. За счет более низких цен повысится покупательская активность, а дилеры будут продавать больше. К примеру, Renault как иностранная компания с наибольшей степенью локализации в России до 50% деталей покупает за валюту, даже АвтоВАЗ со своим новейшим модельным рядом до 35-40% комплектующих вынужден приобретать за доллары и евро, поэтому укрепление рубля будет выгодно всем.

Однако его предшественник на посту главы РОАД называет нынешнее снижение цен на отдельные авто лишь маркетинговым ходом.

Владимир Моженков,

экс-президент РОАД: