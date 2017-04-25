Эксперты рассказали, будут ли автомобили дешеветь вслед за валютой

Курс евро опустился ниже психологической отметки в 60 рублей, проседает и доллар. Однако не все автопроизводители спешат вслед за курсом снизить цены на свои модели. При этом эксперты говорят, что тенденция к массовому снижению цен вполне возможна и выгодна всем.
По данным аналитического агентства "Автостат", с 16 марта по 15 апреля цены на машины в России изменили 18 компаний. Так, у BMW и Porsche они выросли на 0,4-4,7%. Выросли цены на некоторые модели Volkswagen, Suzuki и Hyundai (в том числе на самый популярный в России кроссовер Creta).
А вот Mitsubishi, наоборот, снизила минимальную цену внедорожника Pajero Sport на 14,3%, однако максимальная комплектация подорожала на 1,7%. Схожим образом поступил и российский УАЗ: благодаря появлению новой базовой версии "Классик" модель Patriot стала доступнее на 8,3%.
Как пишет РИА Новости, первым на сильный рубль среагировал Ford. В начале марта бренд снизил цены на Focus, Mondeo, Explorer и Transit. Дисконт оказался весьма внушительным — от 50 до 150 тысяч рублей.
В снижение стоимости новых автомобилей верят и в компании Mitsubishi, которая благодаря укреплению рубля с мая возобновит продажи внедорожника Pajero четвертого поколения в России.
Тем не менее издание сообщает, что в KIA снижать цены пока не планируют, а президент АвтоВАЗа считает, что при нынешней экономической ситуации в 2017 году мы можем рассчитывать только на то, что стоимость автомобилей Lada точно не будет увеличиваться.
Олег Мосеев,
президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД):
В настоящее время в большинстве случаев мы видим равновесие в курсе рубля и тех ценах, которые автопроизводители установили на свою продукцию, поэтому, если евро и доллар будут падать, стоимость автомобилей может начать снижаться.
Производителям пора перестать думать о том, что они могут отыграть убытки последних трех лет и завышать стоимость машин, так они в конце концов потеряют долю рынка. Снижение цен на автомобили выгодно всем: и покупателям, и дилерам, и самим автопроизводителям. За счет более низких цен повысится покупательская активность, а дилеры будут продавать больше.
К примеру, Renault как иностранная компания с наибольшей степенью локализации в России до 50% деталей покупает за валюту, даже АвтоВАЗ со своим новейшим модельным рядом до 35-40% комплектующих вынужден приобретать за доллары и евро, поэтому укрепление рубля будет выгодно всем.
Однако его предшественник на посту главы РОАД называет нынешнее снижение цен на отдельные авто лишь маркетинговым ходом.
Владимир Моженков,
экс-президент РОАД:
Цены на машины будут только расти, в особенности на новые модели, которые только выходят на рынок. У всех автопроизводителей управленческий учет ведется в долларах и евро. Если сравнивать цены в этих валютах, то самая низкая стоимость машин окажется в США, а на втором месте будет Россия. Рубль ослаб примерно на 80-85%, а рублевая стоимость машин выросла на 43-47%, поэтому все автопроизводители понесли огромные убытки в пересчете на доллары и евро. Но есть и плюс — российский рынок для иностранных компаний все еще остается перспективным.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.