Алтайские сады атаковали тарантулы. Как бороться с нашествием пауков?

Хозяева дачных участков в пригороде Барнаула сообщили, что на их огородах стали встречаться огромные пауки. Выяснилось, что это тарантулы, которые достигают в диаметре 5-6 см. Но, как пояснили эксперты, огромные пауки на территории нашего региона водились всегда. Просто в какой-то год больше, в какой-то меньше.
Ирина Кудряшова,
кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета Алтайского государственного университета:
Я лично только бы приветствовала присутствие тарантулов на своем дачном участке. Они качественно очищают огород от вредных насекомых. Пауки не только видят, но и чувствуют присутствие живого организма рядом.
Люди просто боятся. Надо быть внимательными и следить, чтобы они не проникали в жилище. И вообще тарантулы первыми на человека никогда не нападают.
Численность тарантулов на Алтае не очень высокая и на глаза они обычно не попадаются. В том, что их часто видят в этом году — ничего удивительного. Видимо, так сложились погодные условия.
Они встречаются в окрестностях Барнаула, во многих других районах Алтайского края. Время от времени в некоторых садоводствах начинают жаловаться на их присутствие.
По данным Barnaul22, в 2017 году пауков уже видели в Заринском и Завьяловском районах, Барнауле и на озере Большое Яровое.
Возможно, это спровоцировала теплая и влажная зима и прошлое жаркое лето, за счет которых в этом году улучшилась их кормовая база — увеличилось количество потенциальных жертв пауков-тарантулов. Они хищники и питаются насекомыми.
Кстати, дачники, по мнению биолога, наоборот должны быть им благодарны — пауки эффективно уничтожают вредителей.
Ничего не нужно делать. Пауки не опасны. Единственное, что они могут сделать, достаточно больно укусить. Последствий от укусов не бывает, здоровье не пострадает. Более того, первыми они не нападают.
Единственный совет — обезопасить свое жилище, особенно если дом на земле. Нужно придумать какую-то преграду — дощечку, плотную сетку, которой закрыть входные двери.
Тарантулы относятся к паукам-норникам, они не умеют летать или высоко прыгать, норки тоже не глубокие — 15-20 см. Если они и проникают в дом, то не специально.
Первыми тарантулы нападать никогда не будут. Днем они сидят тихо, охотятся по ночам. Если вы его случайно выкопаете паука из норки, то первым делом он попытается убежать. Правда, пауки агрессивны и если вы будете долго мельтешить перед ним, дразнить, размахивать руками или какими-то предметами, то может и укусить.
У тарантула восемь глаз. Но лучше всего развито не зрение, а осязательные органы. Он хорошо ориентируется по сотрясению почвы.
Репелленты, рассчитанные на защиту человека от укусов мошек, комаров, клещей на пауков не действуют. Индивидуальных средств защиты от них нет. Для тарантула человек — нейтральный объект. До тех пор, пока не встает у него на пути и не начинает угрожать. Проявите агрессию — он проявит ее в ответ. Помните об этом и все будет хорошо.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.