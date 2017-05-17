Алтайские сады атаковали тарантулы. Как бороться с нашествием пауков?

1 Где в Алтайском крае встречаются тарантулы?

Численность тарантулов на Алтае не очень высокая и на глаза они обычно не попадаются. В том, что их часто видят в этом году — ничего удивительного. Видимо, так сложились погодные условия.

Они встречаются в окрестностях Барнаула, во многих других районах Алтайского края. Время от времени в некоторых садоводствах начинают жаловаться на их присутствие.

По данным Barnaul22, в 2017 году пауков уже видели в Заринском и Завьяловском районах, Барнауле и на озере Большое Яровое.