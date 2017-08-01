Барнаульские дачи вместе конными полицейскими патрулируют казаки

Конным полицейским, патрулирующим каждый год с апреля по ноябрь садоводческие товарищества в Барнауле, помогают местные казаки. Весной и за два месяца лета этим конным патрулям удалось задержать 205 административных правонарушителей и раскрыть 4 преступления. Причем, три из этих преступлений — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. А одно — хранение наркотиков.
Как рассказывают в краевом главке МВД, при работе на дачах конный сотрудник имеет больше преимуществ пред автопатрулем или полицейским на мотоцикле. Из-а относительно небольшого размера животного, легче проехать по узким дорожкам садоводческих товариществ. А высокая посадка позволяет патрульному лучше видеть то, что скрыто за забором.
По статистике наличие конного патруля на территории дачных участков способствует снижению числа совершаемых преступлений, а также повышает вероятность раскрытия по "горячим следам".
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