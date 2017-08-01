Барнаульские дачи вместе конными полицейскими патрулируют казаки

Конные полицейские и казаки патрулируют барнаульские садоводческие товарищества. Фото : 22.мвд.рф. Конные полицейские и казаки патрулируют барнаульские садоводческие товарищества. Фото : 22.мвд.рф. Конные полицейские и казаки патрулируют барнаульские садоводческие товарищества. Фото : 22.мвд.рф. Конные полицейские и казаки патрулируют барнаульские садоводческие товарищества. Фото : 22.мвд.рф. Конные полицейские и казаки патрулируют барнаульские садоводческие товарищества. Фото : 22.мвд.рф. Конные полицейские и казаки патрулируют барнаульские садоводческие товарищества. Фото : 22.мвд.рф. Конные полицейские и казаки патрулируют барнаульские садоводческие товарищества. Фото : 22.мвд.рф.

Как рассказывают в краевом главке МВД, при работе на дачах конный сотрудник имеет больше преимуществ пред автопатрулем или полицейским на мотоцикле. Из-а относительно небольшого размера животного, легче проехать по узким дорожкам садоводческих товариществ. А высокая посадка позволяет патрульному лучше видеть то, что скрыто за забором.

По статистике наличие конного патруля на территории дачных участков способствует снижению числа совершаемых преступлений, а также повышает вероятность раскрытия по "горячим следам".