Народные борцы с пьяными водителями намерены судиться с мэрией Барнаула

"Дорожный патруль" — это полтора десятка добровольцев. С февраля 2017 года они выходят на улицы Барнаула, чтобы поймать пьяных водителей, рассказывает Руслан Маткаримов, один из активистов. По пятницам и субботам они дежурят возле питейных заведений. Когда видят, что кто-то из посетителей "навеселе" садится за руль, сообщают об этом в ГИБДД. На место приезжают сотрудники ДПС и задерживают нарушителя. Отчеты о проделанной работе дружинники выкладывают на своей страничке во "ВКонтакте".

По словам Маткаримова, общественники сотрудничают не только с автоинспекцией, но и с другими подразделениями МВД. В частности помогают полицейским раскрывать преступления. В качестве примера Руслан рассказывает историю, когда сотрудники ППС ночью задержали подозрительного гражданина с несколькими крестами и иконами, а добровольцы из "Дорожного патруля" прочесали окрестности и нашли торговую точку, откуда мужчина похитил эти вещи.

Чтобы патрулировать город на 3-4 машинах, Маткаримов и его соратники потратили за полгода 100 тыс. рублей. Кроме расходов на ГСМ раскошелиться пришлось на светоотражающие жилеты.

Активист отчитывается: с февраля по июль время дружина "Дорожный патруль" помогла поймать 80 пьяных водителей (в том числе 24 "рецидивиста", севших за руль нетрезвыми не в первый раз).

Сейчас "Дорожный патруль" действует как неформальная общественная организация. Но дружинники хотят зарегистрироваться как юридическое лицо и попасть в реестр "общественных объединений правоохранительной направленности". Принять их заявку должна администрация Барнаула. Также чиновники согласовывают командира отряда и отводят дружине территорию для патрулирования.

Руслан Маткаримов говорит, что неоднократно обращался в администрацию, но ему отказывали. Как пишут чиновники (документы есть в распоряжении редакции) со ссылками на федеральные и краевые законы, "на одной территории, как правило, может быть создана только одна народная дружина". Так как в Барнауле уже есть одна народная дружина "Барнаульская", в которую входят 1,4 тыс. человек, создавать вторую в мэрии считают нецелесообразным.

Однако в Новосибирске и Екатеринбурге спокойно зарегистрировали несколько дружин, отмечает Маткаримов. Общественники пожаловались в прокуратуру. Та проанализировала законодательство и указала, что в нём "прямо не запрещено" создавать несколько дружин на одной территории, но порядок и основания для этого не прописаны. К компетенции органов местного самоуправления правовое регулирование этого вопроса не относится.

Отметим, что попадание в реестр официальных народных дружин позволит "Дорожному патрулю" претендовать на получение грантов, льгот и компенсаций (подробнее см. в справке).

Добиваться того, чтобы чиновники все же "легализовали" объединение борцов с пьяными водителями, представители "Дорожного патруля" намерены в суде.

Справка

Власти "могут выделять средства на финансирование материально-технического обеспечения" и "осуществлять материальное стимулирование" деятельности народных дружинников.

Народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней.

Народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции может выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших.

Источник: федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного порядка".

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