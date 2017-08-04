Инфографика. Как не отравиться опасными двойниками популярных грибов

На Алтае выдался грибной год. Кто-то из жителей края собирает грибы сам, кто-то покупает. Но есть уже те, кто отравился. Например, в конце июля бийчанин впал в кому, поев купленных на рынке грибов. Как не отравиться и выбрать правильные грибы, altapress.ru рассказали эксперты токсиколог и миколог.
Наши эксперты:
- Марина Силантьева, декан биологического факультета АлтГУ, доктор биологических наук, профессор;
- Герман Балаганский, главный токсиколог Барнаула, врач анестезиолог-реаниматолог.
Как понять, что вы отравились грибами
Если вы съели свежие грибы и через полтора-два часа (а-то и раньше) появились неприятные ощущения в животе: тошнота, рвота, понос, это, как правило, идёт отравление токсинами грибов. Бейте тревогу! А пока скорая помощь добирается необходимо:
- оставаться дома или там, где вы находитесь;
- выпить тёплую воду или молоко полтора – два литра;
- вызвать рвоту.
Если взять, к примеру, бледную поганку, которую неопытные грибники путают с шампиньоном, то через двое-шестеро суток человек может умереть. Такие случаи бывали, в том числе, и у нас в Барнауле. Наступает почечная и печеночная недостаточность, состояние крайне тяжелое. Противоядия от отравления бледной поганкой нет. Всё лечение — это помощь организму в его очистке. Есть люди, которым это не помогает.
Три главных правила грибника
Неизвестные или подозрительные грибы могут быть опасны для жизни. У некоторых несъедобных грибов даже при кипячении не разрушаются ядовитые вещества. Такие грибы не стоит вымачивать, обрабатывать и в дальнейшем использовать в пищу.
Ложную лисичку, к примеру, можно отличить от культурной . У съедобного гриба цвет ярче и выразительнее, он выглядит изящно. Но если вы никогда не видели типичную лисичку или даже просто сомневаетесь в том, съедобная ли она, то не стоит опираться на интуицию. Бывают опасные двойники у маслят, и даже у белых грибов.
Это правило вытекает из двух других и говорит о том, что при выборе того или иного гриба вы должны четко представлять, как выглядит безопасный гриб: какой цвет ему характерен и какие признаки отличат его от гриба-двойника.
Можно ли сочетать грибы с алкоголем?
Вы нашли типичный дубовик, вы знаете, как его приготовить и уже собираетесь на дачу с бутылкой красного сухого? Остановитесь! Вам следует изучить список грибов, которые не сочетаются с алкоголем, и дело тут не во вкусе. Речь о том, что такие грибы как: дубовик, говорушка булавоногая, чешуйчатка обыкновенная, сморчок, некоторые трихоломовые, сморчковая шапочка и чернильный навозник - могут спровоцировать такие симптомы, как зуд, повышенное потоотделение, головная боль, учащенное сердцебиение, пониженное кровяное давление, сонливость, слабость, боль в животе, рвота.
Вообще, врачи рекомендуют не употреблять алкоголь до приёма грибов вовнутрь и после приёма 5–6 дней.
Как не отравиться грибами?
Если вы опасаетесь отравления, наши эксперты советуют просто не есть грибы:
Грибы – это не диетический продукт, с ними человек получит лишь аминокислоты. Тяжёлый продукт, тяжело переваривается, в организме не остаётся ничего. Как говорит мой знакомый: "наждачная бумага" — для желудочно-кишечного тракта.
Цифра
По данным Германа Балаганского, от 5 до 15 человек в сезон проходит с отравлением грибами в Барнауле. Как правило отравление наступает, когда люди покупают грибы на базаре, или неопытные грибники собирают грибы сами.
Анна Муратова
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