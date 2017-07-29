Бийчанин впал в кому после того, как поел грибов

По данным издания, мужчина купил грибы на рынке. После того, как он пожарил и съел их, ему стало плохо. Бийчанин впал в кому, его экстренно госпитализировали. Врачи смогли спасти пациента. В каком состоянии сейчас находится мужчина, издание не уточняет.

В прошлом году в крае зарегистрировали три подобных случая — все в сельской местности. Все пострадавшие по ошибке собрали несъедобные грибы.

"БР" напоминает, что основные признаки отравления грибами: тошнота, боль в животе, расстройство желудка, иногда галлюцинации. Чтобы не отравиться, срезанные грибы надо приготовить в тот же день: их нужно отваривать не менее 30 минут.