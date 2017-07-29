Бийчанин впал в кому после того, как поел грибов

В Центральную городскую больницу Бийска на этой неделе доставили местного жителя, который впал в кому после отравления грибами. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
По данным издания, мужчина купил грибы на рынке. После того, как он пожарил и съел их, ему стало плохо. Бийчанин впал в кому, его экстренно госпитализировали. Врачи смогли спасти пациента. В каком состоянии сейчас находится мужчина, издание не уточняет.
В прошлом году в крае зарегистрировали три подобных случая — все в сельской местности. Все пострадавшие по ошибке собрали несъедобные грибы.
"БР" напоминает, что основные признаки отравления грибами: тошнота, боль в животе, расстройство желудка, иногда галлюцинации. Чтобы не отравиться, срезанные грибы надо приготовить в тот же день: их нужно отваривать не менее 30 минут.
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