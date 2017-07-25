Юный барнаулец собрал ведро грибов на аллее улицы Малахова

На Алтае до недавнего времени стояла "грибная погода": дожди и туманы. На рынках Барнаула появилось много маслят и лисичек. А 24 июля барнаульский фотограф Михаил Хаустов проверил, можно набрать грибы прямо в городе.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.
Михаил прошел по аллее на улице Малахова от трамвайного кольца до Кардиоцентра, снимая, как его 5-летний сын Слава собирает грибы в ведерко. Юный грибник нашел здесь сыроежки, бычки и шампиньоны. Всего с помощью папы ему удалось набрать целое ведро.
Сейчас погода на Алтае меняется с дождливой на жаркую, но пока еще синоптики обещают, что осадки еще будут, так что тем, кто не успел съездить в лес за грибами, надо успевать.
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