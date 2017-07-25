Юный барнаулец собрал ведро грибов на аллее улицы Малахова

В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов. В Барнауле на аллее улицы Малахова растут съедобные грибы. Фото: Михаил Хаустов.

Михаил прошел по аллее на улице Малахова от трамвайного кольца до Кардиоцентра, снимая, как его 5-летний сын Слава собирает грибы в ведерко. Юный грибник нашел здесь сыроежки, бычки и шампиньоны. Всего с помощью папы ему удалось набрать целое ведро.

Сейчас погода на Алтае меняется с дождливой на жаркую, но пока еще синоптики обещают, что осадки еще будут, так что тем, кто не успел съездить в лес за грибами, надо успевать.